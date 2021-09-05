1名在雲林縣就讀大學的21歲日籍學生因開學在即，3日從日本持搭機前3日內PCR檢驗陰性報告入境，入境時無症狀，於機場完成入境採檢後，搭乘防疫計程車到台北防疫旅館居家檢疫，4日PCR檢測出爐是陽性，目前安排至醫院治療，足跡未涉雲林縣。

雲林縣衛生局長曾春美呼籲，案16127（日籍人士）4日確診，目前已安排至醫院治療足跡，無涉及本縣，請鄉親安心。