日籍男大生持陰性報告入境 旅館檢疫PCR轉陽 15:142021/09/05 中時 周麗蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 雲林縣衛生局長曾春美呼籲，案16127（日籍人士）4日確診，目前已安排至醫院治療足跡，無涉及雲林縣，請鄉親安心。（周麗蘭攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 1名在雲林縣就讀大學的21歲日籍學生因開學在即，3日從日本持搭機前3日內PCR檢驗陰性報告入境，入境時無症狀，於機場完成入境採檢後，搭乘防疫計程車到台北防疫旅館居家檢疫，4日PCR檢測出爐是陽性，目前安排至醫院治療，足跡未涉雲林縣。 雲林縣衛生局長曾春美呼籲，案16127（日籍人士）4日確診，目前已安排至醫院治療足跡，無涉及本縣，請鄉親安心。 台東地區扶輪社送愛到偏鄉 協助建置偏鄉學校防菌學習環境 台東語文競賽 部落學童惡補母語 #新冠肺炎 #台灣 #PCR #日籍 #雲林 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國籍航空機師再爆染疫 醫提1關鍵估蔓延機率 09:092021/09/05 生活 提升幼教師特教知能 教育部協調台中教大、中原開設進修學分班 09:382021/09/05 生活 海盜後代考上台大 台東少女盼畢業後返鄉貢獻 13:312021/09/05 生活 實踐碩士畢業史瓦帝尼王子 以中文出書《Yes史瓦帝尼》 10:562021/09/05 生活 早預料機師兒全校零陽性 專家拉「時間序」示警：還在潛伏 00:172021/09/05 生活 這裡的土地公廟全國最密集 中市溪洲社區帶你認識土地公 11:542021/09/05 寶島 雲林空拍攝影大賽金選上帝視角美 04:102021/09/05 《旺來報》 民航局撂話 做不好防疫 就檢討航線 04:102021/09/05 焦點要聞 林志穎嬌妻高衩泳裝曬白嫩大長腿 轉身辣露屁股蛋3寶媽身材不科學 08:472021/09/05 娛樂 台中市崇倫獅子會攜社服捐31萬愛的助學金 尚有四成獎助學金缺口圓大學夢 12:052021/09/05 生活 林環牆追論文門 再拿出文件要求考選部、蔡英文公開回答3問題 09:012021/09/05 政治 生活熱門新聞 新北夫妻確診 侯友宜：妻是幼兒園老師 全校52人居隔 - 生活 第8輪施打對象敲定 陳時中：以AZ第二劑為主 - 生活 海盜後代考上台大 台東少女盼畢業後返鄉貢獻 - 生活 超狂外送員！3個月只休1天 狠賺66萬元 - 生活 空姐與確診機長「密切接觸」遭匡列 網一看這數字驚：事情不單純 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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