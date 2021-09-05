1名女網友住家附近近期有名青少年經常打赤膊、脫口罩抽菸，某次她的老公上前勸說對方，沒想到隔天他們住家大門上就被貼了紙條，紙條寫「拎X叫阿哲，戴不戴口罩乾你X事」、「阿哲你去照會一下，不爽防彈背心穿厚一點」等，內容不但有錯字，她也笑說字很醜；立委林為洲也現身文章留言說已涉恐嚇。

該名女網友在臉書「爆料公社二社」發文表示，他的住家公共區域電梯口1個月以來都有1名約20多歲的年輕人打赤膊、脫口罩抽菸，因為對方態度囂張，導致社區的人不敢上前勸阻，日前她的老公終於向對方說要戴口罩，沒想到她家大門上就被貼了1張紙條。

1名女網友住家附近近期有名青少年經常打赤膊、脫口罩抽菸，某次她的老公上前勸說對方，沒想到隔天他們住家大門上就被貼了紙條。（翻攝自臉書「爆料公社二社」）

該女網友曝光紙條內容，內容寫道「拎X叫阿哲，戴不戴口罩乾你X事，不用在那邊嗆X嗆鼻，以為自己很大尾，阿哲你去照會一下，不爽防彈背心穿厚一點，X你娘」，其中對方還將「戴口罩」寫成「帶」口罩，她看完笑說「只有我注意他的字很醜嗎，請問我們該注意什麼？」

其他網友留言說，「是要照會什麼？照會你的國文老師嗎」、「內容很嗆，但這字，整個殺氣全沒」、「叫他拿回去給媽媽簽名，錯字訂正三次再交來」、「哲哥直接送妳證據了，這個不去警察局，就對不起哲哥囉」、「阿哲難得寫那麼多字吧」、「阿哲，是爸媽給你自由過了火」；立委林為洲也在文章留言說已涉恐嚇，並說原PO可以給他相關資料，由他負責此案。