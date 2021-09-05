新竹市政府長期來積極保存傳統工藝，今年再新登錄兩項傳統工藝為無形文化資產，包括「傳統建築彩繪」與「古琴製作」，保存者分別為傅栢村、單志淵，並新增認定林瑤農為「玻璃傳統技藝」保存者，其中「古琴製作」更是創全國之先首次登錄為無形文化資產。

市長林智堅表示，傳統工藝面臨凋零與消失的危機，市府近年發起「新竹市藝文資源普查」，探訪竹市各傳統藝師、藝術家，希望了解竹市工藝美術資源，並透過審議加以保存。

新竹市之前已陸續登錄鏍鈿工藝的陳甫強、張茂森及張茂欽3位老工藝師及鑿花技術的蔡楊吉，分別為傳統工藝及文化資產保存技術的保存者。

此次新增「傳統建築彩繪」的傅栢村、「古琴製作」單志淵以及「玻璃傳統技藝」林瑤農都是藝文資源普查成果，這些工藝師們也有意願成為無形文化資產保存者，文化局因此找來專家學者訪查並認定其傳統技法的意義。

文化局指出，古琴是中國最古老的樂器，已有3000年以上的歷史，是中國古典音樂中重要樂器，過去更是鎮殿安宅的神器。

出身新竹市的單志淵，從小便與父親學習江南絲竹、阮咸等中國樂器製作，其父更留下「與古齋琴譜」手抄版，堅持傳統工序，投入於琴音世界已逾40年。

單志淵既會彈琴也會製琴，彈琴技藝前後師承父親單宗儀以及陳國興、李楓兩位老師，更跨越古琴兩大流派，讓他更了解古琴聲音要求。

單志淵製琴遵循古法，堅持幾乎失傳的唐宋傳統，以傳統工法斫琴，更有別於一般製琴師用現成配件，他的古琴製作皆為全手工製作，所製作古琴更被占梅琴會校長林事樵、前國立台南藝術大學校長鄭德淵等名家收藏。

傅栢村則在新竹從事祠廟彩繪工作至今已60餘年，堅持使用傳統技術，自製各類漆刷筆、油灰料，以及擂金畫繪製，累積豐富的廟宇彩繪經驗，擁有傳統建築彩繪純熟的知識與技術，是少屬僅存熟稔工法的匠司，其兩子傅彥淵、傅彥勳也傳承其彩繪技藝。

此外，今年也新增林瑤農為「玻璃傳統技藝」保存者，去年甫獲「台灣工藝之家」殊榮的林瑤農，從事玻璃創作已超過40年，精通傳統坩堝窯爐「徒手吹製」與「徒手熱塑 」各項技法，也將其技藝傳承兒女與新竹地區學子，是新竹地區目前少數的玻璃工藝家族。