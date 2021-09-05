立委林思銘日前在立法院質詢新竹縣有建商「閉門銷售」，新竹縣、市消費者保護官會同相關單位，日前聯合稽查，初步認定未明確違法、無消費者投訴，但也提醒消費者勿僅憑照片就搶房，仍須重視自身權利，房地合一稅已於7月1日上路，5年內轉售恐會課以高額重稅。

遭立委揭發的建案位於竹東鎮二重地區，新竹縣消保官靳邦忠表示，依據資料，該案在8月4日取得縣府核發的「科技商業服務專區」1051戶建照，在使用分區上為「商務及服務」，其中578戶委託建案同集團仲介公司銷售，並具有同公司名稱的line群組，會優先分享建案資訊，提供平面圖、區域位置等，若消費者有意購買，即可簽訂「購屋意願書」。

該公司於8月24、25日分別向新竹縣、市政府申請銷售資訊及委託銷售契約書備查，26日獲得566張訂購單，並於當月30日正式簽約，若有客戶未簽約，業者就立即通知備取者。在聯合稽查時，業者也出示簽約書，證明當時已有326戶完成簽約，並支付130萬的簽約金及相關資料。

靳邦忠指出，業者於契約內載明「主要用途僅限於辦公室，皆不適用房屋權狀或建物謄本主要用途需登記含有住宅用途限制之優惠貸款」，不過是否涉及以虛偽表徵引人錯誤、違反公平交易法等，及採取閉門銷售是否為投資而非消費行為，尚待與主管機關研議適法性，因違法要件不明確，靳邦忠指出，先對業者進行行業導正。

不過因業者連樣品屋未蓋即銷售，靳邦忠以此詢問業者，業者則表示，「要蓋的時候就賣完了，因此不蓋，透過圖片說明」，靳邦忠也詢問，建照僅作為辦公室，未來違規使用恐面臨罰款、拆除，「是否明確告訴消費者？」業者也回覆契約均有註明。縣府地價科則要求業者須於簽約後的30天內，如實登錄，所有資料地政機關將列案監督。