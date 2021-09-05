國民黨主席改選在即，如何爭取年輕支持者也成4位候選人最大挑戰。國民黨前立委蔡正元在臉書上直言，國民黨老朽充斥，黨主席大概沒有人敢說一聲「七十歲讓賢年輕人」，而找出能被年輕人接受的候選人是國民黨很重要的工作。

蔡正元表示，國民黨主席選舉辯論，四位參選人都有提到年輕人的問題，但四位參選人的講法，似乎都在講不同的議題，國民黨的年輕人問題，事實上是在指涉不同性質的事。

蔡正元指出，第一國民黨的民調支持度，第二國民黨籍的公職人員，第三國民黨籍公職候選人的得票數，第四國民黨的黨員結構，以上四點的年輕人的比例是不是偏低？

蔡正元說，就國民黨在年輕人的支持度，關乎國民黨在政治社會上的角色設定，這真的是黨主席的責任，就黨籍公職人員的年齡可能偏高，立法院七十歲的人還在老驥伏櫪。

蔡正元認為，說難聽一點國民黨老朽充斥，黨主席大概沒有人敢說一聲「七十歲讓賢年輕人」，這一點做不到，講一些有的沒的都無意義，剩下的辦法就是，明年多提幾個年輕人的新人，去選縣市議員。

蔡正元強調，韓國瑜選市長時獲得年輕人大力支持，選總統時年輕人得票數幾乎等於零，被罷免時年輕人選票傾巢而出，韓的成敗浮沉太過於激烈，所以找出能被年輕人接受的候選人是國民黨很重要的工作。