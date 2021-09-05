桃園市今日無新增本土個案，僅1境外移入，市府也公布北科附工確診學生案16122足跡，他曾在8月27日下午搭乘168號公車（桃園巨蛋站至敏盛醫院站）、28日下午前往家樂福桃園經國店。

市府表示，該境外移入個案為案16126，為20多歲男性，2日自布吉納法索入境，搭乘防疫計程車入住防疫旅館，3日檢確診，Ct值26.4，防疫計程車司機因有適當防護裝備，列為自主健康管理。

另外持續疫調後，案16122新增足跡為8月27日下午曾搭乘168號公車（桃園巨蛋站至敏盛醫院站）及8月28日下午曾前往家樂福桃園經國店。呼籲曾出入上述場所，足跡重疊次日起14天自我健康監測。

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