日本政府為撤離滯留阿富汗的日本大使館約500名當地職員，日前派遣運輸機前往執行撤離任務但未能成功，近期將派資深外交官前往卡達首都杜哈，負責跟塔利班談判等工作。

日本政府日前派遣航空自衛隊運輸機前往阿富汗進行撤離任務，其中C-2運輸機2日下午飛離待命中的巴基斯坦，3日上午返抵日本埼玉縣入間基地。

日本政府這項撤離任務最後僅成功撤離一名日本人，原訂要撤離的約500名當地職員仍滯留阿富汗。日本防衛大臣岸信夫8月31日下達撤退命令。

日本朝日新聞報導，日本外務大臣茂木敏充今天在電視節目上表示，為針對撤離仍滯留阿富汗的日本大使館約500名當地職員進行談判，日本政府近期將派遣外交官上村司作為代表前往杜哈。

塔利班（Taliban）在杜哈設有辦公室，各國為了談判都派出代表前往。位於阿富汗首都喀布爾的日本大使館，8月15日暫時閉館，相關人員都經過土耳其伊斯坦堡，在本月1日移轉到杜哈辦公。

上村曾任駐沙烏地阿拉伯大使等職務。茂木說，有必要在當地蒐集情報，及跟包括塔利班在內的關鍵人物對話。

日本放送協會（NHK）報導，茂木今天說，已指示鄰近阿富汗國家的日本大使館，針對撤離阿富汗現地職員做好支援準備，不光是利用空路，也會利用陸路進行撤離任務。

茂木說，雖然只有很少數，但仍有因為個別因素至今仍滯留在阿富汗的日本人；另外，還有很多當地職員及相關人士尚未撤離，必須思考把這些人救出來。

他說，儘管實務上非常危險，但未來可能會有部分撤離任務是透過陸路進行，已指示駐附近國家日本大使館做好支援準備。

茂木說，對塔利班擁有一定影響力的中國及俄羅斯等國加入也很重要，表達出有意在國際會議上與中俄等國商議因應塔利班的想法。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1100905