知名性學博士許藍方在8月被爆與已婚醫師人夫不倫戀，儘管許藍方數度發聲明駁斥，不過她的形象和演藝事業仍受到影響，許藍方請辭節目主持棒、神隱多日後，她昨出席台南簽書會，許藍方今（5日）則在臉書寫下工作心得，不過有網友則留言開嗆：「奉勸你"敢愛"必須要遵循道德的規範，否則你與你的博士學位就會被我鄙視」，對此，許藍方也正面回應了。

被外界譽為「最美博士」的許藍方，揮別不倫風波，近期陸續復工，她昨則現身台南出席簽書會活動，只見許藍方身穿淺灰色連身褲、頭綁俐落馬尾，許藍方不時掛著笑容，心情和整體狀態看起來都很好，她今早也寫下心得：「透過最後的問與答與大家的互動，讓我也從中學習許多，更開心的是，看見新一代父母對小孩的教育已逐漸打破框架」。

同時，許藍方也感性發文：「學著為自己的任何決定負責，說出的話、做出的事，與其評論別人，不如反省自己，我正在努力成長與學習，期許大家也能一起參與」，許藍方發文吸引粉絲留言為她加油打氣，不過，也有網友留言：「為啥謝忻偷吃人夫就要被封殺差點沒辦法活，妳怎麼還可以這麼活躍於這個圈子」、「奉勸你"敢愛"必須要遵循道德的規範，否則你與你的博士學位就會被我鄙視」。

許藍方回應網友。（圖／取材自許藍方博士 Dr. Gracie臉書）

針對網友拿她和謝忻討論，對此，許藍方現身回應：「我從來沒進過演藝圈，我也不是藝人，很感謝您的抬舉，您留言中提及的藝人，我不認識，故不予置評」，並強調她會好好修煉自己的心性與自性，另外，網勸她「敢愛」仍要遵守道德規範，許藍方則表示：「敢愛」文是她看阿德烈的書籍後有感，並非她的感情觀「請排除自我做的連結，了解事情全貌後，再發言，否則您與您在這裡的存在就會被我封鎖。感恩」。