疑涉政治獻金不法案 林岱樺將對外說明 15:322021/09/05 中時 洪浩軒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 林岱樺將於5日下午3時30分於大寮服務處公開對外說明。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 南部某立委似涉政治獻金不法案，調查局南機站調查時，卻被爆出筆錄資料遭證人偷竊，傳出該名涉入政治獻金不法案的立委就是林岱樺，她也將於5日下午3時30分於大寮服務處公開對外說明。 陳金芳快評》蔡英文搶得李登輝政治遺產 KMT辯論會直播》朱立倫：強的國民黨就是造王者 #政治獻金 #立委 #法案 #林岱樺 #調查局 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 紐西蘭恐攻主嫌身份曝光 靠詐欺獲難民庇護 紐卻無法驅逐他 10:582021/09/05 國際 調查局筆錄資料遭竊 南機站：不影響後續調查 14:252021/09/05 社會 海納百川》黨主席之爭 兩岸仍需突破（沈迺訓） 20:092021/09/04 海納百川 偵查筆錄遭證人竊走 調查局否認有立委關切 不影響偵查 10:292021/09/05 社會 歐洲調整供應鏈 影響對中政策 04:102021/09/04 產業財經 奧克蘭發生恐攻 紐國總理矢言本月完成反恐新立法 20:282021/09/04 國際 時論廣場》立陶宛掀波的算盤（王欽） 16:292021/09/04 時論廣場 高雄81歲老翁疑違規左轉對撞男騎士 送醫後不治 13:032021/09/05 社會 陳紀衡參選南投縣長 爭取民進黨提名 04:102021/09/05 焦點要聞 新北嬤帶孫女失聯8天 桃園找到人 04:102021/09/04 社會新聞 離譜！女調查官滑手機 證人偷筆錄示警遭查南部綠委 09:002021/09/05 社會 政治熱門新聞 柯P私下聊天時這樣形容陳時中 吳子嘉氣昏 - 政治 國軍士官比士兵多一倍！比例不合理 有失衡之慮 - 政治 林環牆追論文門 再拿出文件要求考選部、蔡英文公開回答3問題 - 政治 五倍券可望國慶前發放？ 數位、紙本券QA一次看 - 政治 機師兒子確診後 蔡政府防疫最新民調曝光 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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