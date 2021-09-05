日前威力彩頭獎20多億一人獨得，炒高樂透彩券買氣，但也讓腦筋動得快的詐騙集團有機可乘。新竹市35歲陳姓男子心懷發財夢，遭不明網友加入LINE的報明牌群組，對方陸續要求繳會費、保密費、系統測試費；陳先後匯款7萬3000元，不但沒得到任何一碼明牌，還慘被封鎖，只能無奈報警。

陳姓男子報案稱，他被網友「柔柔」引導加入LINE「有錢賺 彩球交流」群組，群組自稱「太陽」男子告知，只要匯款新台幣3000元，就可加入「今彩539內幕4星」會員群組，內有今彩539所有內幕明牌。

近來網路許多假報樂透明牌的群組，刑事局提醒小心被詐騙。（翻攝畫面）

陳匯款後進入，群組卻告知新會員要繳交2萬元「保密費用」，但承諾在開獎前會全數退還，陳男再度匯完款項後，又被告知初次上線要匯入5萬元作「系統測試」，陳分2次再匯入5萬元，無奈約定還款時間已到，對方除未依約還款，也沒報明牌給他，還封鎖其LINE，陳驚覺詐騙，連忙報警，損失7萬3000元。

近來網路許多假報樂透明牌的群組，刑事局提醒小心被詐騙。（翻攝畫面）

另名43歲王姓女子也在日前於臉書見網友「家銘」貼文寫下，「真的太準了，幸好我跟他買…推薦給大家」並附上LINE ID及今彩539內幕群組包牌全中貼文，王女立即加入好友，自稱「今彩539內幕4星小劉」告知，須先繳納1萬元入會才可享有群組報牌福利。

王女匯完款項後，又被告知「因先前出現過新會員洩漏內幕號碼牌」要再匯入2萬元「保密費」確保雙方權益，並要求刪掉所有對話紀錄，王女質疑對方是詐騙集團，即遭退出群組，遂求助警方，共損失1萬元。

刑事局預防科針對「台彩內幕明牌」的假投資詐騙分析指出，詐團透過臉書社團或個人網頁張貼今彩539內幕牌不實廣告，吸引私下加LINE詢問，提供不實投注內幕訊息。且詐團會營造組織分工縝密、一位難求假象，引導民眾加入更多群組，之後巧立各種名目要錢，吊盡民眾胃口後，最終以新手會員須繳交「入會費」才能看牌、避免新成員洩漏明牌須繳交「保密費」、及教導新手「匯款測試」等，誆騙民眾。

警方更發現，詐團還會以話術誘騙，以避免不當洩漏明牌，要求民眾刪除所有對話紀錄，等到民眾想報案，已遍尋不著證據，呼籲民眾別滿腦子發財夢，結果得不償失。