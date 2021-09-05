網紅「FBI帥哥」鄧佳華日前曬出日月光集團的員工識別證，並向自己喊話「新環境，要好好做」，孰料才短短一周的時間，就火速離職，不過鄧佳華表示，辭去日月光工作的當天，就有向新公司投遞履歷，是一間小型電子工廠，但上午才報到，下午就遭公司以「影響公司秩序為由」開除，甚至連薪水都沒給。

據《ETtoday新聞雲》報導，鄧佳華表示，辭去日月光的工作後，有應徵上一間小型電子工廠，面試當天隨即上工報到，當時老闆還拍胸脯向他保證不會隨意資遣員工，豈知下午就被以「影響公司秩序」為由開除，甚至連當日薪資都未支付。

鄧佳華無奈地說，進公司第一天的確有引發周遭同事騷動，沒想到下午就接到公司主管轉達「不用再來上班了」資遣，由於變動太快，令他至今仍十分驚訝，「上午面試才掛保證，下午就變卦」。

鄧佳華接著說，公司面試時曾保證，若做滿3天會給薪資，但才到班第一天就把他開除，「一點機會都不給我，實在不知該如何是好」，他也向所有企業及公司行號喊話，希望大家能給他工作機會，別刻意不錄用他，「別因為我的名聲不僱用我，真的不行再把我資遣也不遲。」