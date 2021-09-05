新竹光臨藝術節新活動9月10日登場，新竹公園麗池將有「竹鵲松風迎春曦」作品。（新竹市政府提供示意圖／陳育賢新竹傳真）

2021新竹光臨藝術節「科技未來」燈區將於10日起至10月16日，在新竹公園、中央公園及三民3大公園登場，包括有「竹鵲松風迎春曦」、曲線森林「卷卷林」共同打造科技奇幻燈光秀；10月22日起另有壓軸的古蹟光雕秀，屆時也將搭配五倍券，加碼讓活動更吸引人。

由於目前疫情尚未清零，機師確診案是否又讓疫情升溫還待觀察，因此各展區均依循中央流行疫情指揮中心各項指引，現場採實聯制、量測體溫及酒精消毒，並安排工作人員宣導參觀民眾全程戴口罩，保持戶外1公尺以上社交距離。

另風Livehouse室內沉浸體驗式作品「風起夢境」，除前開措施外，並採獨立出入口與參觀人數總量管制，且為分散排隊人潮，採網路預約優先參觀制（每日8場次），依展演場館容留人數防疫指引，每場次限190人，建議民眾上網先行預約。

市長林智堅表示，2021新竹光臨藝術節是2021台灣燈會的轉型延續，期望讓藝術家的精心創作有機會被國人乃至全世界看見。

此次新竹光臨藝術節再展出「科技未來」燈區，是由國內新銳世代藝術家設計科技藝術主題及光環境作品，智慧科技、光影互動、觀賞體驗多面向交織，作品設置於三民公園，中央公園以及新竹公園等3座公園，讓民眾舒適步行在公園體驗富含科技未來感的作品。

此外，連結新竹公園與中央公園的東大路廊帶上，還可欣賞到數座精湛的大型光環境作品及街道家具，千萬別錯過。

文化局長張馨之指出，此次在新竹公園麗池展出的原台灣燈會水上副燈「竹鵲松風迎春曦」，是由國內著名燈藝師王耀瑞及張文瑤製作，設計運用3隻新竹市市鳥「喜鵲」振翅飛翔，鳥瞰十八尖山，並環繞新竹市樹黑松，進而帶動躍水而出的錦鯉，作品兩面皆有新竹市地標「東門城」剪影，充滿濃厚的在地特色。

而在風livehouse展出唯一室內作品「風起夢境」，則是由奧圖碼科技製作，以「光電」為媒材，浮空紗為介質創造出沉浸式互動投影藝術，使用數位科技模擬製造出夢境風旋，引領民眾緩緩地跟著風聲引導走入沉浸式空間。

另，陽明交通大學藝術團隊創作「卷卷林」，配合中央公園與隆恩圳周邊特有的童話燈具與遊具，打造出奇幻感的曲線森林，光線自半透的彎板間露出，讓民眾往來穿梭其中遊歷，此件作品未來也規畫將長久留置在中央公園內，成為與親子為伴的公共藝術。

三民公園展出的作品「未來拓撲」，則是由清華大學藝術團隊結合立體雕塑、動力機械、互動程式等元素，創造光之森林，呈現自然的風雨、晨曦與落日的靈動。