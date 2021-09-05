新北市男子阿國（化名）控訴，妻子秀秀（化名）在女兒出生不久就拋夫棄女、離家出走，跑到雲林投靠姊姊，還藉口維持生計，坐檯陪酒，甚至跟不名男子發生關係產下一子，還偽造自己的印章蓋在兒子的出生證明上。阿國氣得向秀秀提告求償100萬元。雲林地方法院審理後，認定阿國的配偶權確實遭侵害，因此判秀秀須賠償33萬元。可上訴。

根據判決書內容，阿國指控，他和秀秀在2009年5月11日結婚後，雖然家境並不富裕，但他仍努力維持家計，豈料妻子卻在長女出生後，經常藉口夜歸、拋家棄女，還離家出走到雲林姊姊家等多處，稱是要維持家計；而期間秀秀與T先生過從甚密，臉書互傳訊、照片訴衷情、彼此思念，且在去年2月生下1子，還偽造他的印章和印文用於兒子的出生證明書上，之後秀秀更提出離婚和否認子女之訴訟。

不過秀秀反駁，表示阿國婚後就沒有工作，2人還常常因為繳不起房租遭斷水斷電，她是受生活所逼才會到雲林投靠姐姐，最後在不得已的情況下才下海陪酒坐檯，還會寄生活費回家。

但在2019年初陪客人喝酒時，因為不勝酒力和客人發生關係才會懷孕，至今都找不到那名客人，也不知道孩子的生父是誰，更稱自己和T先生不熟，根本沒有和對方聯絡，丈夫的主張都是杜撰的。

雲林地院審理，發現秀秀傳給T先生的訊息，包括「謝謝你陪伴，永遠的愛」、「永遠想念你」等，已逾越一般社交行為分際。另外，雖然無法證明秀秀兒子的生父是否為T先生，但如果秀秀真的是在非自願的情況下，和客人發生性行為，應該會報警處理，或是服用事後避孕藥、進行人工流產等，但最後卻甘願冒著偽造文書的罪，盜用阿國的印章，可見她懷孕生子是在情願的情況下發生，種種行為已侵害阿國的配偶權，因此判賠33萬元，全案可上訴。

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