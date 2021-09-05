在野黨提出機組員隔離改為14天，被問到邊境管制是否要更嚴格管理，新北市長侯友宜表示，邊境管制不單是機場，沿海港口走私行為都要嚴格執行，上次他提出入境篩檢兩次，他認為中央對這塊要特別重視，並嚴格針對不同類別管理。

另外今天波蘭贈台40萬劑AZ疫苗抵台，新北市長侯友宜今也感謝波蘭幫忙。