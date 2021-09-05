邊境管制要更嚴格？侯友宜：針對不同類別嚴格管理 15:352021/09/05 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 邊境管制要更嚴格？侯友宜：針對不同類別嚴格管理。（新北市政府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在野黨提出機組員隔離改為14天，被問到邊境管制是否要更嚴格管理，新北市長侯友宜表示，邊境管制不單是機場，沿海港口走私行為都要嚴格執行，上次他提出入境篩檢兩次，他認為中央對這塊要特別重視，並嚴格針對不同類別管理。 另外今天波蘭贈台40萬劑AZ疫苗抵台，新北市長侯友宜今也感謝波蘭幫忙。 禁開放河濱 中秋節改社區中庭烤肉？侯友宜：非常危險不支持 醫喊「機師也是人」用鼓勵取代指責 網提3點炸鍋：真的是人 #新冠肺炎 #台灣 #邊境管制 #更嚴格 #針對 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國籍航空機師再爆染疫 醫提1關鍵估蔓延機率 09:092021/09/05 生活 偵查筆錄遭證人竊走 調查局否認有立委關切 不影響偵查 10:292021/09/05 社會 衝4大公投投票率 民眾黨金門開講 04:102021/09/05 政治要聞 機師兒確診「恐染Delta」連勝文指民進黨一防疫策略：嚴重錯誤 11:102021/09/05 政治 專家籲高危險群打第二劑 機組員每周採抗體 04:102021/09/05 焦點要聞 早預料機師兒全校零陽性 專家拉「時間序」示警：還在潛伏 00:172021/09/05 生活 組改法未審 數位發展部先編預算 04:102021/09/05 政治要聞 陸官方再發劣跡藝人整改令 范冰冰演藝路徹底完蛋 13:082021/09/05 娛樂 指揮中心發110萬封簡訊 醫曝急診室慘況求：不要隨意到醫院 10:042021/09/05 生活 台東語文競賽 部落學童惡補母語 04:102021/09/05 地方新聞 機組員被移送集中檢疫 「上車被發紙尿片」嘆：沒人權 13:512021/09/05 生活 生活熱門新聞 新北幼兒園教師染疫傳給先生 打過1劑莫德納 - 生活 第8輪施打對象敲定 陳時中：以AZ第二劑為主 - 生活 雷雨彈突襲 4縣市大雨特報 這裡恐一路下到入夜 - 生活 新北夫妻確診 侯友宜：妻是幼兒園老師 全校52人居隔 - 生活 秋颱恐生成 各國模擬路徑曝光 今起午後劇烈天氣 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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