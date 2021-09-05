中天綜合台《小明星大跟班》明（6日）晚10點播出「能坐就不站能躺就不坐，演藝圈最懶的全在這！」，製作單位邀請薔薔、海產等上節目，話題一開藝人講個不停。

海產分享曾貪圖方便偷用爺爺的尿盆，導致爺孫關係破裂：「我爺爺行動比較不方便，客廳就有隔一個小房間給他睡，我的電動都在客廳，我就邊打電動邊照顧他，可是打一整天也懶得上廁所了，爺爺有尿盆想說爺孫共用應該是家庭和樂。」不料這行為竟害媽媽誤以為爺爺身體出狀況而痛哭，節目來賓鄭鈞云醫生更直說這舉動太危險，因為很多病情需要靠觀察尿液來判斷，萬一爺爺身體真的有狀況，可能還會害爺爺錯失黃金治療期！

薔薔透露就算生理期來也懶得換衛生棉。(圖／中天綜合台)

薔薔分享的懶惰事蹟，更是令人大驚！她透露就算生理期來也懶得換衛生棉：「月經本來就是自己的，而且我墊了衛生棉它怎麼樣都會漏，那我怎麼不直接讓它流？」就算外出時遇到外漏的情況，薔薔也能冷靜處理：「我就貼在牆壁，趁人不注意把它抹上去。」這段話讓在場的女藝人都感到不可思議，還善意提醒生理期來要保養好，不然膚況或氣色都會有影響，沒想到薔薔絲毫不領情，繼續說生理期來也僅靠免治馬桶清理，海產還打趣幫她補充：「這是真的，有時候她刷牙也用免治馬桶刷。」更多精彩內容就在中天綜合台每週一至週五晚間10點《小明星大跟班》。