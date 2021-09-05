台灣首批BNT疫苗2日上午抵達桃園機場，卻被發現原先掛於裝箱上的「复必泰」字樣布條莫名消失，對此，國民黨立委賴士葆痛批，蔡政府此舉是欲蓋彌彰。另外，賴士葆指出，現在蔡政府政策轉彎，讓很多年輕人可以施打BNT疫苗，但自己卻接到很多中年人的抗議，覺得他們是被遺棄的族群，因此怒不可赦。

賴士葆3日在臉書發文表示，上機前掛有「复必泰」的布條下機後被消失，各家媒體都做了詳盡的說明，原本以為疫苗告急，蔡政府已經不再讓意識形態的政治防疫來主導政策，所以痛改前非，讓印有「复必泰」外面包裝的BNT疫苗可以進來，人民原本感謝政府終於不再擋疫苗，結果發現骨子裡根本沒有任何改變，只是迫於形勢罷了。

對於總統府發表聲明，說這是由捐贈方要求辦理，賴士葆直言，真是欲蓋彌彰，沒有人會相信民間企業和宗教團體會如此政治考量要將「复必泰」布條拆除，大家應該會認為捐贈方是被要求要拆布條並且發表聲明。賴士葆感嘆，這些檯面下的小動作讓大家其實厭煩到無以復加，大家在乎的是品質裡面有效、有防護力的疫苗，瓶子外面印什麼文字標籤根本不重要，沒有人在乎，除了蔡政府之外。

賴士葆指出，總統蔡英文年輕人的民調少了一半，所以年輕人怒吼沒有施打疫苗，讓政策轉彎可以讓年輕人優先，自己接到很多中年人抗議被政府遺棄，他們說他們這一層是振興經濟的主力，家中上下都打了，他們卻完全被排除，因此怒不可遏。賴士葆強調，專家說只打一劑遇到變種的和沒有施打差不多，政府拚第一劑覆蓋率，至今已超過4成，已經滿12周，不知第二劑何時會達到，大家都在焦慮等待。