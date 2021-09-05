台南市北門區台84線與南9線交叉口附近，養殖漁業發達，到處可見魚塭，然而近日有光電業者租下荒廢魚塭，架設太陽能板「種電」，當地養殖戶擔心汙染周邊水源，且不滿今年初業者開說明會卻草草了事。業者承諾會討論擴大舉辦說明會，彙整居民意見；市府經發局表示，業者雖然合法申請，但希望業者能充分向民眾釋疑。

王姓居民無奈說，業者今年2月29日開過一場說明會，但當時僅村內幾位老人家到場，案場旁最有直接影響的養殖戶均未收到通知，很多人甚至到業者施工前夕才知道附近要種電，居民要求再開說明會，但業者始終不理不睬。

居民為此組成自救會，在案場周圍掛上「破壞生態」等布條，5日到現址抗議，警方派員到場維護秩序。

自救會長凃易璿痛批，附近魚塭養殖文蛤、虱目魚、紅蟳和草蝦、白蝦等是居民收入來源，光電業者在施工過程中或完工後，萬一產生汙染影響周邊魚塭生態、環境無法復原，誰能賠償他們的損失。

業者澄清，施工時排到大排的水，為原本魚塭滯洪的儲水，非此次工程相關廢水，而完工後若要清洗太陽能板，是採高壓清水，不可能使用化學藥劑清洗，居民無須過度恐慌；至於地方要求再辦理說明會，他們會將民眾的建議拿回去研議。

市府經發局說，此案總申請範圍共41公頃，目前完成30公頃，業者最早於2019年2月取得經濟部電業籌設許可，業者雖取得合法申設資格，但希望業者能充分向民眾釋疑，善盡社會責任；另，也嚴禁業者以化學藥劑清洗太陽能板及產生汙染的可能。