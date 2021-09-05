經歷了長時間封館，南投縣政府文化局圖書館閱覽室終於要開放民眾進入閱讀，文化局5日公告：配合中央流行疫情指揮中心公布指引，經審慎評估，文化局圖書館自9月7日起恢復開放民眾入館閱讀，唯座位數降載50％以下，最高容留人數為80人。

文化局圖書館閱覽室一直都是許多學子K書場所，唯5月中國內疫情三級警戒以來，圖書館限制民眾入館閱讀，如今國內疫情警戒由三級降為二級，經過南投縣政府文化局審慎評估，為滿足讀者準備考試和自主學習需求，文化局圖書館自9月7日起恢復開放民眾入館閱讀。

文化局強調，圖書館4樓閱讀區有設置隔板並規劃間隔座或梅花座，座位數降載50％以下，本館最高容留人數為80人，如滿載時採一進一出控管。

文化局也將要求入館民眾務必配合各項防疫措施，需實聯制、量體溫、噴酒精、人流管制、全程戴口罩、禁止飲食及保持社交距離，違者禁止入館，以維公眾安全。

且因圖書館因實施容留人數管制，為使來館讀者均有機會取用圖書資源，敬請配合勿長時間停留，也減少與他人接觸風險。