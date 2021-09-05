日本知名演員、導演兼節目主持人北野武，以執導《奏鳴曲》、《花火》、《極惡非道》等黑幫暴力美學作品聞名國際，曾在1997年勇奪威尼斯影展金獅獎，而日前因批評東京奧運開幕式丟人言論又引發話題的他，驚爆昨(4日)晚遭到攻擊，對方持有兇器，目前全案仍在調查中。

北野武在日本演藝圈具有不可忽視的地位，作風相當直率，以犀利毒舌風格受到歡迎，本屆東京奧運期間，他語出驚人，在東奧特別節目上重砲轟開幕式無聊到讓人想睡，直呼整個節目簡陋到根本不需要導演，嘲諷希望國家能把稅金還給他，還痛批丟臉到他以後不敢出國，當時節目主持人試圖緩頰，反到被北野武反嗆，說以後就知道日本有多愚蠢了，超狠的評論，在當時引發了不小的議論。

北野武對東奧開幕式的言詞批評還言猶在耳，他如今又成了關注焦點，但事件卻相當駭人，日媒報導，現年74歲的北野武，昨晚11點多結束在TBS電視台的直播行程後，準備坐車回家，突然有一名陌生男子衝出，對著他的車猛烈攻擊，力道之猛，擋風玻璃當場被砸爛。

昨晚北野武座車遇襲，他當時人正在車上，攻擊者是一名年約40多歲的中年男子，來自千葉縣，他手持鋤頭砸破擋風玻璃及駕駛座玻璃後，又對車子的其他部位繼續敲打，警方獲報後趕至現場制服該男子，竟從他身上搜出一把長10公分的尖刀，若沒能及時阻止，後果不堪設想，而至於該男子與北野武的關係，以及犯罪動機，尚待警方進一步調查中。