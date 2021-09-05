資深警察條子鴿日前分享他多年前做基層員警時，某次攔查1輛闖紅燈轎車，車主搖下車窗就說「你知道我爸是誰嗎？」口氣很傲慢，他仍開罰單離去，他之後接到上司電話，上司說對方竟是「行政院長的兒子」，他也被記了2支申誡，原因是態度不佳；他最後在文末提及「遠在日本的謝先生」，對方疑似就是前行政院長謝長廷的兒子張維洲（現已終止養父子關係）。

條子鴿在臉書表示，他日前在路邊發現正在巡邏的士林分局學長，而對方也剛好看到1名婦人闖紅燈，學長向前攔查後，該婦人一臉愧疚地準備拿出證件，而這1幕讓他想起多年前他擔任基層員警時，當時上層不斷逼迫要有績效，他壓力巨大之下在大街上不斷巡邏，果然發現1輛賓士車闖紅燈，他上前盤查時，竟遭到車內的人說「你知道我爸是誰嗎？」

條子鴿說，他向對方要求出示證件，對方則突然朝他怒吼「莫名其妙，你到底知不知道我爸是誰？」他之後也動怒，隨即開單後就離開現場，不過沒過多久他就接到副分局長來電，副分局長問說「你剛才是不是攔下一部名車？開他闖紅燈罰單？」接著說「你不知道他爸是行政院院長啊？你還開他罰單？」隔天他就因「態度不佳」遭記2支申誡。

條子鴿說，他看到學長攔查的畫面才回想起此事，最後提到「不知遠在日本的謝先生，是否收到我深深地思念。」暗指現任臺北駐日經濟文化代表處代表謝長廷，而遭開單的人疑似就是謝的養子、前台北市議員「謝維洲」(2人已終止領養關係，謝維洲改名為張維洲)，引發外界討論。