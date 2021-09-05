資源缺乏的偏鄉孩童需要擁有汲取知識的管道，元大金控暨元大文教基金會長期辦理「FUN心悅讀故事列車」募書活動，號召同仁捐贈二手書，今年共募集到2517本圖書，因應疫情元大志工集中書籍消毒滅菌，守護孩童的健康。本次活動更安排「說書基礎課程」，邀請專業講師進行志工說書培訓，期待志工藉由說故事與孩童自然互動，讓小朋友理解閱讀的樂趣。

元大文教基金會希望透過閱讀豐富生命，因此疫情期間，募書活動並不中斷，透過辦理「FUN心悅讀故事列車」，6年來共募得8758本圖書，都將捐贈給公益團體。本次有33名元大志工參與書籍清消與整理。

為提升活動豐富度，增加元大教育服務的能量，特別規劃志工說書培訓，邀請思多力親子成長團隊劉緒娟老師，透過繪本說演的「聲色變化」，帶領孩童欣賞繪本的重點，參與培訓的志工皆給予講師極高的評價，「圈圈老師分享多年說書的經驗，讓我了解說故事可以將文字轉換成畫面，帶給小朋友不同的感受」「我自認很會說故事，但聽了圈圈老師的課，才知道有更多的說故事技巧可以使用」志工都相當期待贈書的日子早日到來，希望能將課堂所學到的「說書」技巧，帶領孩童領略給不一樣的閱讀體驗。