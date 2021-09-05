22歲台、捷克混血的羅姓女模4日晚間被發現陳屍社區大樓，遺體已送殯儀館待檢察官相驗。據悉，羅女生前與丈夫感情不睦，曾發文指控被家暴，而丈夫也被踢爆協尋妻子時，正在家裡打電動，遭網質疑案情不單純，過往跟情敵叫囂的黑歷史通通出土。

羅女曾表示年幼時父母離異、各自重組家庭，從小得不到家庭溫暖，所以對婚姻十分嚮往，去年結識網路認識的同年張男，交往4天便登記結婚，想不到卻是噩夢的開始，羅女過去公開發文痛訴遭丈夫家暴，「我被打了兩次，第二次他直接踩我手勒我脖子，第一次是搧我10幾個巴掌」並透露只要吵架，老公都會叫她滾，或是拳打腳踢，最後才會跪著求她別離開，羅女更PO遭家暴的照片，指甲外翻到見血，十分驚悚；不僅如此，羅女也被丈夫限制行動過，曾對外偷偷傳求救訊息，「我被他威脅，看到先不要回，回個OK就好，我會跟你解釋，我被囚禁了。」

羅女生前指控被丈夫家暴。（圖／翻攝臉書）

本月4日，張男在PTT發文協尋失蹤2天的妻子，結果當天羅女遺體就在社區大樓被人找到，羅母悲慟地表示女兒墜樓地點正是張男所住大樓；眼尖網友赫然發現，張男在老婆下落不明時，竟在IG限時動態PO在家中打電動的照片，直到確定老婆身故，才發文：「我心情非常低落，我能做的最好了，搜索、失蹤申請、請人幫忙找，地毯式搜索都試過，她也這樣離家很多次。」遭到部分網友砲轟，懷疑事情沒這麼簡單。

羅女失蹤時，張男被抓包在家悠哉打電動。（圖／張男IG）

張男IG目前雖然已關閉，但以前被備份的黑歷史遭扒出，原來他與羅女交往時，疑跟羅女舊愛起衝突，威脅對方立刻出門對質，還囂張地撂狠話：「（我）斷了三個人的腳筋，然後協助殺過一個人，因為我舅舅是檢察官嘛你也知道的，他也是律師跟醫生，我爸媽都是大學教授，都開公司，認識的人脈，你要不見根本就是輕輕鬆鬆的事情。」羅母之前也發文指控被張男恐嚇，「我在臉書宣布如果我受傷或死亡，就是張先生叫人殺我或打我」、「我遭受到死亡威脅，從女兒現任老公說要搞死我」更嚇到要跟女兒恩斷義絕。

張男威脅情敵的錄音檔曝光。

不過，羅女生前曾發文澄清，「張OO從來沒說過要殺要砍她媽，敢發文就把證據拿出來，真的這麼怕怎麼不報警，因為根本是虛構的事」、「我媽媽的事真的沒有你們說的那樣，我還是愛她的，不會讓任何人欺負她」事情脈絡令外界看得一頭霧水。

警方初步調查羅女墜樓案，沒有發現可疑物品，暫排除外力介入，不排除是失足墜樓。羅女遺體已移至殯儀館，等待檢察官相驗，警方也將等羅女的丈夫情緒平穩後，製作筆錄釐清其墜樓原因。

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