無懼疫情籠罩，饗賓餐旅展店腳步不僅不停歇，持續實現今年3月的「饗賓想在地計畫」，持續打造在地美食聚落，旗下泰式風格餐廳「饗泰多」第七家分店， 今（5）日於高雄統一夢時代購物中心藍鯨館6F鮮香開幕，並推出外帶外送優惠。

饗賓餐旅總經理陳毅航表示，饗賓向來重視與商場合作夥伴的承諾，並對團隊旺盛生命力和強大能量深具信心，所以即使深受疫情威脅，展店計劃也不間斷，預計2021下半年將再展7家分店，期許疫情過後突破業績，再創最大的可能。

「饗泰多」全台共7家分店，各店皆呈現不同的泰式風情，「饗泰多義享店」自今年3月開幕以來經常一位難求，如今「饗泰多夢時代店」接力開幕，提供喜愛泰菜的南部鄉親們多一個用餐選擇。

5月疫情突變險峻，饗賓立即啓動應變措施全力衝刺「饗帶走EATOGO」外帶外送、「饗在家」宅配美食兩大電商平台，迅速優化、增加兩大平台的產品品項。即使近日疫情降溫，全面開放內用，但「饗帶走EATOGO」和「饗在家」的優化腳步仍會持續進行，且將是日後饗賓提升運營不可缺之必要助力。

陳毅航表示，疫情期間外部變化大，但在研發和食安團隊把關下，短短2週內不僅擴大產能，加上物流配送的即時因應、第一線現場同仁傾全力配合，因而即使疫情艱困卻仍創造持續上升的亮眼業績。