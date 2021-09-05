南部某立委似涉政治獻金不法案，調查局南機站調查時，卻被爆出筆錄資料遭證人偷竊，傳出該名涉入政治獻金不法案的立委就是林岱樺。林岱樺下午也出面說明，她從政多年一向廉潔自持，經得起任何檢視。

林岱樺表示，陳姓選民在8月26日接受調查，逕自聯絡岱樺服務處人員，希望能協助了解，當時岱樺的同仁在外，所以相約在8月30日在大寮服務處見面。

8月30日當天，岱樺同仁看到陳姓選民所出示的資料是調查局的文件，所以當下主動立即請調查局人員到服務處了解，並非今天報導所指涉的偷筆錄及通風報信之情事，更遑論有任何施壓關切。

有關報導提到政治獻金情事，岱樺特別強調，她從政多年一向廉潔自持，經得起任何檢視，未來相關單位如果有任何調查需要，岱樺也會全力配合，絕不迴避。希望外界不要在沒有任何事實依據，做不當的隱射。

林岱樺說，8月媒體才揭露調查局發生毒品調包案，絕不可能在這麼短的時間內在發生筆錄外洩一事，實在令人不得不聯想是否有政治操作，也期盼調查單位徹查清楚，絕不可以讓司法淪為有心人政治操作。