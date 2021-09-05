基隆市警察局婦幼隊統計，今年上半年受理55件性侵案，未滿16歲占53％。警局為讓未成年清楚了解「性自主權」，以「奧運金牌羽球決勝點」的照片為背景，配上標語提醒，「不是任何事都可以IN」，並呼籲就算發生性行為是兩情相悅，但有一方未滿16歲，也是性侵害。

據統計，基隆市警局婦幼隊去年共受理88件性侵害案件，被害人未滿16歲占58％，今年上半年受理55件性侵案，被害人未滿16歲共29件，占53％。

婦幼隊為讓民眾了解性侵的界線，自製「性自主權-以16歲為界」梗圖，以「奧運金牌羽球決勝點」的照片為背景，搭配大大的標語「不是任何事都可以IN」，強調尊重性同意權的重要性。

婦幼隊表示，「性自主權」即「性同意權」，意指任何性行為都應建立在相互尊重，彼此同意的基礎上，只要「沒有」經過同意，以強暴、脅迫、恐嚇、催眠術、藥物控制或其他違反個人意願的方式發生性行為，都算是性侵害。

另外，妨害性自主會因為當事人的年齡而有不同的界定方式，任何人與未滿16歲的人發生性行為，就算對方是自願也需要負擔法律上的責任。