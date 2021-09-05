樂天桃猿5日共有4野、3投共7人前往注射COVID-19疫苗，其中包含主砲陳俊秀，因此鎮守一壘防線任務交給陽耀勳，這也是陽耀勳職業生涯首度在一軍先發鎮守一壘，談到首度擔任一壘手他說：「覺得很好玩，新的位置就是有新鮮感。」

猿隊林泓育、投手黃偉晟前天施打疫苗，昨天被放進「疫苗傷兵名單」，今天林泓育歸隊，但從板凳出發，今天又有4名野手陳俊秀、朱育賢、郭永維及余德龍及3名投手賴鴻誠、陳冠宇、陳禹勳前往接種。

總教練曾豪駒表示，原本有想說如果野手接種後身體沒有太大不適，在比賽後段或許有代打的機會，但後來與防護員討論過後，防護員建議接種後不要有激烈運動，所以決定再度啟用「疫苗傷兵名單」，遞補選手分別是藍寅倫、陽耀勳、馮健庭及郭嚴文。

今天先發打線出現亮點，陽耀勳先發打開路先鋒、鎮守一壘，這也是他職業生涯一軍首度守一壘，但事實上，他本季在二軍已有4場守一壘的經驗，34次的守備機會沒有發生任何失誤。

陽耀勳拿著朱育賢的一壘手手套，賽前也針對一壘守備再進行最後訓練，談到教練賦予的新任務，他直呼好玩，他笑說：「新位置就有新鮮感，大家也都會提醒我，但也不能要求我要幹掉俊秀，有接到就好了。」

被問到陳俊秀是否有跟他說鎮守一壘的注意事項？陽耀勳說：「他沒有跟我說什麼，如果我守得比他好怎麼辦？會守一壘也是因為球隊沒人了，今天就是順順的，不會去強求美技，有沒有劈腿的距離也都差不多，萬一劈下去起不來怎麼辦？」