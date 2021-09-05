一名阿富汗男子成功撤離喀布爾、前往美國後，2日在推特分享在德州美軍基地的「便當照」，保麗龍餐盒裡只放了2片雞肉片、2小塊哈密瓜及麵包，他指出還得等上12個小時才能吃到下一餐，雖然男子強調不是抱怨，但這則貼文仍讓他被美國網友罵翻，痛批他「不知感恩」，嗆聲要把他送回阿富汗。

綜合英國《每日郵報》（Daily Mail）、《紐約郵報》（New York Post）報導，28歲阿富汗男子阿瑪迪（Hamed Ahmadi）日前順利離開喀布爾、前往美國德州的布立斯堡（Fort Bliss）軍事基地，他目前與另外70人在基地裡合擠一張帳篷。

阿瑪迪2日發布推文分享布立斯堡的難民生活，他上傳的照片顯示保麗龍餐盒裡只放了2片雞肉片、2至3片哈密瓜以及一些麵包，他在推文強調，「這不是在抱怨，但這是我昨晚拿到的晚餐，下一餐還要等上12個小時。」他最後補上一段話：「難民生活可能安全，但從來都不是輕鬆、順利的。」

阿瑪迪的推文引發網友正反兩面討論，不過批評他的人佔多數。反對者砲轟他身為難民卻還敢「抱怨」免費食物，批評他「不知感恩」，有網友留言要用FedEx把他直接送回阿富汗，也有人注意到他用iPhone發文，建議他用自己的iPhone來換5星級餐點，另外有網友提醒他，許多美國人的處境比他更糟，甚至流落街頭。

不過也有網友對他在布立斯堡獲得的待遇表達同情，認為難民也有人權，批評美軍基地提供的食物份量少到「太荒謬」。

圖為德州布立斯堡（Fort Bliss）軍事基地安置阿富汗難民的帳篷。（圖／美國陸軍、路透社）
圖為德州布立斯堡（Fort Bliss）軍事基地安置阿富汗難民的帳篷。（圖／美國陸軍、路透社）

針對自己的照片引發網友抨擊，阿瑪迪強調接受英國《獨立報》（The Independent）專訪時強調本意並不是要抱怨，「我只是在描述阿富汗難民處在一個從來都不想要經歷的狀況。」他說他想要強調的是，「這就是難民生活，我們必須要有耐心。」

阿瑪迪近期接受德州地方電視台KTSM專訪時表示布立斯堡的狀況並不如預期中的好，形容很多人常常處在飢餓狀態，衛生、食物不足都是問題，他直率表示「問題在於德州政府並沒有真的準備好」。

布立斯堡軍事基地目前已經安置4000名阿富汗人，隨著更多人抵達，預期基地的食物及資源將會愈來愈匱乏。

布立斯堡軍事基地先前已經因為浴室不堪使用被罵翻，包括地板堆了許多垃圾，洗手槽也積滿汙水。

美國一共自阿富汗撤離超過12.3萬人，當中超過7.5萬人為阿富汗人。

阿瑪迪原本在喀布爾有穩定、美好的生活，不過家庭後來遭逢巨變，他的兄弟2個月前在和塔利班的對抗中戰死，一名姐妹死於新冠肺炎，另一名姐妹未能逃出阿富汗，由於她曾經為阿富汗警方工作，目前正四處躲藏。

文章來源：Afghan refugee who shared picture of meager Fort Bliss food ration divides internet as many slam him as ungrateful while others called out the 'ridiculous' meal for looking like something from the Fyre Festival
文章來源：Afghan refugee trolled after sharing photo of food rations at Fort Bliss

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