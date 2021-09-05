一名阿富汗男子成功撤離喀布爾、前往美國後，2日在推特分享在德州美軍基地的「便當照」，保麗龍餐盒裡只放了2片雞肉片、2小塊哈密瓜及麵包，他指出還得等上12個小時才能吃到下一餐，雖然男子強調不是抱怨，但這則貼文仍讓他被美國網友罵翻，痛批他「不知感恩」，嗆聲要把他送回阿富汗。

Not complaining but this is what I got last night for dinner and the next meal is 12 hours later. Refugee life might be safe but never easy & favorable. Fort bliss El Paso Texas. #AfghanRefugees #afghanistan pic.twitter.com/2X7eP8Uwa0 — Hamed Ahmadi (@ahmadihamed_) September 2 2021

綜合英國《每日郵報》（Daily Mail）、《紐約郵報》（New York Post）報導，28歲阿富汗男子阿瑪迪（Hamed Ahmadi）日前順利離開喀布爾、前往美國德州的布立斯堡（Fort Bliss）軍事基地，他目前與另外70人在基地裡合擠一張帳篷。

阿瑪迪2日發布推文分享布立斯堡的難民生活，他上傳的照片顯示保麗龍餐盒裡只放了2片雞肉片、2至3片哈密瓜以及一些麵包，他在推文強調，「這不是在抱怨，但這是我昨晚拿到的晚餐，下一餐還要等上12個小時。」他最後補上一段話：「難民生活可能安全，但從來都不是輕鬆、順利的。」

阿瑪迪的推文引發網友正反兩面討論，不過批評他的人佔多數。反對者砲轟他身為難民卻還敢「抱怨」免費食物，批評他「不知感恩」，有網友留言要用FedEx把他直接送回阿富汗，也有人注意到他用iPhone發文，建議他用自己的iPhone來換5星級餐點，另外有網友提醒他，許多美國人的處境比他更糟，甚至流落街頭。

不過也有網友對他在布立斯堡獲得的待遇表達同情，認為難民也有人權，批評美軍基地提供的食物份量少到「太荒謬」。

圖為德州布立斯堡（Fort Bliss）軍事基地安置阿富汗難民的帳篷。（圖／美國陸軍、路透社）

針對自己的照片引發網友抨擊，阿瑪迪強調接受英國《獨立報》（The Independent）專訪時強調本意並不是要抱怨，「我只是在描述阿富汗難民處在一個從來都不想要經歷的狀況。」他說他想要強調的是，「這就是難民生活，我們必須要有耐心。」

阿瑪迪近期接受德州地方電視台KTSM專訪時表示布立斯堡的狀況並不如預期中的好，形容很多人常常處在飢餓狀態，衛生、食物不足都是問題，他直率表示「問題在於德州政府並沒有真的準備好」。

My thanks to Hamed who spoke with me about what it was like to flee his country and his new life as a refugee. Hamed lives at the facility inside of Ft. Bliss and tells me the U.S. government is struggling to accommodate such a large number of refugees: pic.twitter.com/208vx9ILBZ — Natassia Paloma (@NatassiaPaloma) September 3 2021

布立斯堡軍事基地目前已經安置4000名阿富汗人，隨著更多人抵達，預期基地的食物及資源將會愈來愈匱乏。

布立斯堡軍事基地先前已經因為浴室不堪使用被罵翻，包括地板堆了許多垃圾，洗手槽也積滿汙水。

美國一共自阿富汗撤離超過12.3萬人，當中超過7.5萬人為阿富汗人。

阿瑪迪原本在喀布爾有穩定、美好的生活，不過家庭後來遭逢巨變，他的兄弟2個月前在和塔利班的對抗中戰死，一名姐妹死於新冠肺炎，另一名姐妹未能逃出阿富汗，由於她曾經為阿富汗警方工作，目前正四處躲藏。