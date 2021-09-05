公視旗艦益智節目《一字千金妙筆生花風雲榜》最新一集將播出寫字高手與打字高手PK賽。實力堅強的8位參賽者竟全軍覆沒，全敗在「溪」這1字，讓國語文能力超強的主持人曾國城，在一旁忍不住答題，還開心笑喊「曾國城正解」。談起寫字上難忘的事，歌手林俊逸透露當年寫下「光明」2字原來想鼓舞自己走出喪友的傷痛，沒想到一寫完忍不住淚兩行。

林俊逸從小因字寫的很醜，被母親逼著在家練字，沒想到練著練著就對寫字產生興趣，一寫就寫了20幾字，更曾斜槓寫輓聯、春聯，月入數萬元，並設立手寫字體工作室，幫MV設計手寫字體。他分享當年寫下「光明」2字，是聽到台灣友人在美國過世，十分難過，原本想寫一句有正面力量的話來鼓舞自己，就直覺寫了下來，沒想到一寫完字竟忍不住哭了出來，「暈開的那兩點就是我的眼淚，竟然給我了光明力量，抒發情緒，讓我可以繼續往前走」，一席話也打動了熱愛寫毛筆字的曾國城，頻頻點頭說：「是真感動！」

本週寫字高手組邀請到橫跨主持、歌唱、戲劇、舞台劇的林俊逸，國際精品御用寫手羅開源、獲得硬筆書法全國最高段位九段認證的侯信永、台灣POP美術字大師簡仁吉；打字高手組邀請到政務委員唐鳳的貼身速記員薛雅婷、聽障人協會聽打督導解健彬、台北市防疫記者會同步聽打員彭仁憶，和各類藝文活動聽打高手游於藝。其中，林俊逸、羅開源一路都是前2名完成作答，沒想到，在「尢力手」組成的「拋」字題，竟因把「尢」部件寫成「九」而失分，更被專家笑虧「是從小就寫錯」，引來現場大笑。該集節目於今晚8點於公視主頻播出，隔週六晚間7點於公視3台播出，《公視＋》影音串流平台同步上架。