從雙手的指甲也可以看出目前的身體狀況！英國一名醫生近日拍片分享，當指甲出現白點、黑線、坑洞、泛黃以及裂開剝落等現象時，分別代表著不同的健康警訊，以及可能罹患的疾病。

根據《每日郵報》報導，英國國民保健署（NHS）醫生拉吉（Karan Raj）近日在TikTok上分享一段短片，透露指甲的外觀和狀態其實和人們的健康息息相關。偶爾我們會在指甲上看見像是雲朵狀的白色斑點，這時不需要太過擔心，因為這個現象很常見，而且大部分都是正常的，很可能只是指甲受到物理性損傷而造成。

如果人們發現指甲在沒有受傷的情況下，出現了一條久久沒有消失的黑線，而且它還會隨著時間越變越大，那麼很有可能罹患了一種罕見的癌症，稱作「甲下黑色素瘤（Subungual Melanoma；又稱『黑變性疽』）」，是一種嚴重的皮膚癌。

另外有些人的指甲上還會出現像是「隕石坑」的凹洞，這種現象被稱為「凹陷（Pitting）」，通常是由乾癬（Psoriasis）、關節炎（Arthritis）、濕疹（Eczema）所引起；而指甲泛黃則可能是由被稱作「甲癬（Onychomycosis；俗稱『灰指甲』）」的真菌感染，或是長期吸菸導致。

若是指甲出現裂開或剝落的狀況，很可能是因為你的指甲變脆了，醫生拉吉也稱背後最主要的原因就是缺乏多種營養，並提醒大家應該要遵循多樣化飲食，以達到營養均衡。

影片曝光後立刻引發網友熱議，截至目前為止觀看次數已經突破1000萬，不少人都嚇得連忙檢查自己的指甲狀況，還有一些網友指出，「指甲上有黑線」其實在亞洲人和非洲人之間是一種常見且無害的現象，並不一定就是罹患癌症，因此不需要太過緊張。

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