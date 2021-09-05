吳承恩神似王仁甫。（火星多媒體有限公司提供）

許傑銘神似鼓鼓。（火星多媒體有限公司提供）

選秀節目《Be the ONE：A級戰場》由炎亞綸擔任「遊戲經理人」，首集播出後在網路上掀起熱烈討論，今（5）晚將播出第2集，孫協志驚見超像5566團員的「小王仁甫」吳承恩，還有位神似「鼓鼓」的許傑銘，他們將競爭節目原創開場曲〈Be The One〉的C位（中心位），比賽激烈到讓孫協志在評分時一度表示：「其實是在考驗我吧！」

「小王仁甫」吳承恩參賽後就展現「A級好運」，首先抽中籤王，獲得首位選擇演出歌曲的好優勢，上場後看見擔任嘉賓的孫協志時，更直接自稱是「小王仁甫」，但他不倚靠撞臉優勢，扎實地拿出唱跳實力，獲得評審們全方位肯定，孫協志讚賞他在開場用面具道具帶來有力演出，連炎亞綸都被他設計的小機關驚艷，李玖哲也說：「節奏感、態度是對的，他是今天最會RAP的玩家。」

「小鼓鼓」許傑銘實力更是不容小覷，雖是首位上台的男孩，但絲毫看不出他臉上的羞澀，李玖哲認為：「他是第一位上台，所以變成一個標準。」讚賞他年紀小、表演可愛，跳舞也不錯，有望成為新一代的「小鼓鼓」。孫協志認為：「他有自信和表演慾，想把演出做好，那份能量是男團非常需要的。」許傑銘表示，自己從小受到周杰倫的音樂影響，很喜歡作詞人方文山，因此不只會自彈自唱，還學寫詞，令人相當期待他未來的表現。

30位男孩在音樂殿堂「台北音樂流行中心」表演節目主題曲〈Be The One〉，他們穿上帥氣逼人的軍裝制服，合唱齊跳時氣勢十足，讓觀眾們感受到玩家參與節目的決心與動力。玩家必須接受挑戰在3天內學完舞步，同時考驗記憶力、體力和舞技，其中有醫師身分的「急診室車銀優」林品安連在急診室都不忘練習舞步。節目今22點在東森綜合台32頻道播出；每週六24點於台灣大哥大myVideo上架。