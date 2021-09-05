豐年祭是原住民族每年的盛事，新北市每年約在8至10月間舉辦，今年因為疫情影響停辦，新北市立圖書館汐止大同分館與新莊西盛分館推出一系列免費的「課本沒教的原民慶典」線上活動，透過線上原味講座、部落故事及原民工藝手作體驗，帶大家用不同的方式認識部落傳統文化。

新北市圖表示，今年因防疫緣故，新北市原住民歲時祭儀取消，為讓民眾可用不同方式認識原民文化，汐止大同分館於9月8日至9月16日推出一系列「課本沒教的原民慶典」線上活動，邀請到文化深度旅遊領隊馬繼康、擁有「世界旅人」稱號，拍攝超過500場民俗節慶及原住民祭典的知名民俗、旅遊攝影家黃丁盛，以及擅長樹皮纖維製作的當代藝術家佘心婷，透過專家講述與手作體驗的方式讓大家可以用不同的方式線上歡慶豐年。

新莊西盛分館則從9月10日開始至11月19日止，於每周五晚上推出原住民手工藝DIY體驗與部落故事活動，5場次的手作文化體驗將教大家製作「阿美族造型卡套」、「泰雅編織手環」、「泰雅火塘杯墊」、「阿美族幸福掛飾」及「阿美族情人袋」，民眾透過DIY活動學習原住民工藝。

此外，西盛分館還有4場次的部落故事活動，包括「泰雅孩子的童謠」、「泰雅精湛的織布技術」、「阿美族的歌舞昇平」 及阿美族的野菜文化」 ，讓大小朋友可以透過有趣好玩的方式認識原住民文化。活動免費，詳細活動資訊及報名方式可查詢新北市立圖書館網站。