大陸演藝圈近來遭受強力震盪，自范冰冰、鄭爽到如今的趙薇，可謂一波未平一波又起，官方大動作出手整頓演藝圈，公開劣跡藝人名單，凡被點名的就封殺除名，多年來的作品都被下架，但真正慘的不是這些鬧出醜聞的藝人，大陸網友一致認為在這波操作下，男神陳學冬可說是最慘倒楣鬼，譏他出道8年成績一片空白。

陸官方終究對於演藝圈亂象出重手，祭出一系列整改令，甚至發動「清朗行動」，不只針對失德藝人除名，更表明會對經紀公司、工作室及粉絲後援會進行禁言、封鎖等懲戒，規模之大，可說是大動作出手強硬「處理」整個娛樂圈生態，引發廣大議論聲浪。

大陸官方對付劣跡藝人手段之強勢，全面封殺藝人不讓他們露面之外，更一夜之間就能將其作品全數下架，但其實最大的苦主不是劣跡藝人本人，而是被牽連的合作夥伴，其中，男星陳學冬被認為是史上最衰，因為他出道8年，接演電視劇《夏至未至》跟鄭爽合作，加盟電影《小時代》碰上柯震東，出演CG大片《爵跡》裡有范冰冰、吳亦凡，《從天而降》裡有李小璐，《解密》又有張哲瀚，名單相當精彩。

上述這些，都是陳學冬入行後拚出的代表作，竟都因為有劣跡藝人參與而全被下架，只剩跟歐陽娜娜合作的電視劇《是！尚先生》倖存，因為都跟他本身言行無關，因此陳學冬被認為是受到牽連最多的倒楣鬼，讓網友不僅覺得好笑卻又深感同情，直呼「出道半生，歸來仍是素人」、「他是怎麼做到的？精準踩雷」、「拍戲多年，代表作還是為零」、「一覺醒來這些年全白幹了」，公認他是圈內最慘藝人。