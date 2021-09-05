為圍堵Delta變異株入侵，指揮中心宣布修改境外移入確診者解除隔離條件，所有個案都比照Delta變異株確診者，間隔24小時2次採檢都陰性或Ct值大於30，才可解除隔離。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天表示，先前有COVID-19（2019冠狀病毒疾病）境外移入個案基因定序結果出爐時間較晚，如7月14日公布的案15425，原本初判是本土病例，後來因為有從美國入境資料，改判為境外移入。

羅一鈞說，這名個案於7月22日採檢陰性，符合解隔離條件，隔天便返家，之後因改判境外移入，補做病毒基因定序，8月14日才通知衛生局該案感染Delta變異株，但後續採檢也陰性，仍符合解除隔離條件，對社區沒有明顯影響。

羅一鈞舉例另一個案15508，是自英國返台的境外移入個案，7月15日入境採檢陽性確診，但因基因定序困難，得進一步病毒培養後，8月10日才完成定序確認感染Delta變異株。

羅一鈞說，上述2例個案較特別，為避免確診者久候基因定序結果出爐，才能採取解除隔離措施，經專家會議討論決議，9月3日修正解除隔離條件。

羅一鈞說，新版解除隔離條件，是將所有境外移入個案都比照Delta變異株，必須退燒至少1天且症狀緩解，距發病或採檢日已達10天，間隔24小時2次採檢陰性或Ct值30以上，才能解除隔離；至於本土、非Delta個案，僅需採檢1次過關即可解除隔離。