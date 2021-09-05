中信兄弟李聖裕一軍初先發，鎮守中外野、打8棒。（陳怡誠攝）

前兄弟象球星「萬人迷」王光輝日前因肺癌過世，6日將舉行告別式，兒子王威晨5日再度向中信兄弟告假，三壘手交給杜家明鎮守，外野部分也啟用新人，自主培訓球員李聖裕初先發，鎮守中外野。

王光輝上月30日因病逝世，兒子王威晨強忍喪父之痛，僅告假1天就歸隊，今天為了處理父親後事再度告假，兄弟總教練林威助表示，之前就考量到王威晨會再請假，所以拉上杜家明，詹子賢則是手傷今天未先發，中外野由新秀李聖裕鎮守。

「助總」表示，詹子賢還要到醫院檢查才能知道確切問題，「初步評估應該是骨刺，但還要再進一步檢查。」而頂替詹子賢的李聖裕是2020年兄弟自主培訓選手，3日面對富邦悍將的比賽有上場代跑，尚未有打擊機會，今天則是先發鎮守中外野、打第7棒。

首度在一軍先發，李聖裕認為興奮大於緊張，「學長也都有跟我講一些守備、打擊該注意的事，遇到喜歡的球就積極進攻。如果遇到狀況也會再問一下教練該怎麼做。」

24歲的李聖裕出身台東大學，與蔡齊哲、曾頌恩是大學隊友，2019年選秀落選後，以自主培訓身分加入兄弟，本季二軍出賽30場打擊率2成99，其中包含2支全壘打，貢獻6分打點，3日被拉上一軍。

李聖裕表示，來到職棒後自己不論是在打擊、守備、跑壘都有很大的進步，觀念也改變很多，「像是跑壘有更多細節需要注意。」他坦言剛進來兄弟時跟隊上的人都不熟，常常一個人，後來與隊友逐漸熟悉後，大家也會跟他分享一些球場上的經驗，「學長叫我別緊張，大膽攻擊就對了。」

從落選到以自培身分到一軍先發，李聖裕想用自身經驗告訴其他人，「雖然重複訓練、做一樣的東西會很膩，但只要秉持持之以恆的精神，努力就有機會被看見。」