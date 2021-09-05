針對媒體報導調查局南機站筆錄遭證人竊取，內容和調查出身南部政治世家的綠營立委政治獻金有關，遭影射的民進黨高雄立委林岱樺5日下午親上火線說明，林坦承認識該名陳姓選民，但選後未見過面，當天服務處見陳姓選民出示調查局文件，立即請調查人員前來了解，因此筆錄才被調查局帶回；林強調，她本人從頭到尾未看到內容，完全不知情，也絕無涉及違反政治獻金行為，更遑論有施壓關切之事。

民進黨立委林岱樺5日下午3時30分許，針對調查局筆錄外洩一事，召開記者會說明，並找來2名律師陪同。

林岱樺坦承，該名被調查局約談的陳姓選民確實是她的支持者，從她第一屆立委時就支持她了，但2人不常見面，從選舉過後和這件事情都未和該名選民碰面；林並強調，她從政多年，一向廉潔自持，禁得起任何檢視，未來如果相關單位有調查上需要，她會全力配合，絕不迴避。

林岱樺還原當天服務處人員和陳姓選民碰面過程說，服務處人員和陳男相約8月30日於大樓服務處見面後，看到陳出示資料是調查局文件，服務處主任林弘文當下立即請高雄市調查鳳山站呂姓組長前來了解，並非報導所指射有偷筆錄及通風報信情事。

立委林岱樺出示文件還原當天陳姓選民和服務處人員接觸過程，指她全程不知情，也未看到調查局文件內容。（石秀華攝）

林岱樺表示，8月媒體揭露調查局發生毒品掉包案，絕不可能在這麼短時間內再發生筆錄外洩一事，實在不得不令人聯想是否有政治操作，期盼調查單位能查清，絕不能讓司法淪為有心人的政治操作。

林岱樺在現場也公布服務處從8月26日至9月3日調查整起事件發生的時序表，林岱樺說，調查局曾希望9月10日要送中秋禮盒，希望前來拜會她。9月2日和高雄市調處謝處長碰面後，謝處長突然告知她，對筆錄外洩一事有何看法，因為她對該件事面並不知情，當時不知處長問什麼。9月3日，謝處長才告知9月6日將針對筆錄外洩一事，將約談她的大寮服務處林主任，並告知已收回外洩筆錄，她絕無施壓調查局。

林岱樺說，對於報導對她個人的扭曲，期盼調查單位能查清，絕不能讓司法淪為有心人的政治操作。林表示，筆錄外洩是不可能發生的事情，但既然發生了，是否有政治黑手操作，盼調查局查清。

林岱樺指出，她的募款清清白白，她擔任任何民間團體職務，募款是幫助弱勢，林搬出藍綠總統和政治人物，質疑難道總統和政治人物不會號召力量支持弱勢嗎？林強調，「募款合法，沒有一毛錢進入口袋」。