台灣防疫又出現破口，三名長榮機師遭「突破性感染」，另有染疫機師的兒子也染疫，國民黨發言人陳偉杰認為，這是重演先前華航諾富特事件，證明台灣的防疫破口就在國門，更證明今年五月防疫破口不是萬華，就是3＋11的規定。

陳偉杰表示，民進黨政府一再否認五月疫情爆發的防疫破口不是3＋11，還想把責任賴給萬華，結果這次長榮機師染疫事件，劇情有如華航諾富特的翻版，等於打了陳時中和民進黨政府的臉。

陳偉杰說，病毒不會憑空冒出，境外移入可能性極高，對照兩次的防疫破口情形，國境管制不夠嚴格就是主要原因，而上次的破口源頭就是3＋11的規定無誤。

陳偉杰指出，民進黨政府擔心又發生類似萬華一樣的群聚感染，所以只好緊急發布號稱台灣史上單次最多筆的簡訊，提醒全台民眾注意，但是簡訊內又沒有交代確診者足跡，不知發了何用？

陳偉杰說，這代表民進黨政府緊張了，眼見中秋節將至，振興券發放在即，一但疫情擴大會導致振興券效果大減，為施政增添變數，連帶影響年底公投，甚至是明年地方選舉，所以民進黨政府才亂發簡訊「病急亂投醫」，就怕振興券發放前出亂子，影響民進黨的民調支持度。

陳偉杰批評，從去年全球疫情爆發開始，每次民進黨政府自豪防疫成果後台灣就會出亂子，不論是諾富特或機師染疫事件一再證明台灣防疫的破口就是國門管制。

陳偉杰直言，「3＋11無疑就是防疫破口」讓民進黨政府根本無話可說，對於我國邊境管理的防疫措施應該都要重新檢討，不要讓同樣的事件一再發生，因為後面受苦的絕對都是平民老百姓。