宅在家悶壞了，全家便利商店「小小兵Chill一夏」集點活動第2波登場，推出「居家HOME趴」及「外出放電」2大主題，首推可在家DIY的「小小兵刨冰機」、外出放電使用「小小兵泡泡瓶」等，9月8日至10月5日使用會員點數800點+89元起即可獲得。

疫情降級微解封，家長把握假日好天氣，帶小孩出門放電，看好此波風潮，首推「小小兵泡泡瓶」，共有3款不同角色以及表情，搭配小朋友最愛的吹泡泡遊戲；另外，同步也推出後背包、單肩包、側背包和零錢包，以時尚黑搭配小小兵的設計，讓家長準備小孩出遊備品時都可輕鬆搞定。

小小兵泡泡瓶800點+89元換購。（全家提供）

防疫居家3個多月， 加上不斷飆高的溫度，全家推出「居家HOME趴」系列緩解宅居鬱悶感，首推「小小兵刨冰機」，可在家打造居家冰果室，也能增添親子互動樂趣；附有可愛碗蓋的「小小兵泡麵碗」，則成為追劇吃泡麵的療癒配備；以人氣角色Bob設計的「小小兵蘿蔔款存錢筒」，可透過背部投入零錢，存滿後由頭部掀開就可取出，並可為居家妝點療癒氛圍。