元大金控暨元大文教基金會長期辦理「FUN心悅讀故事列車」募書活動，號召同仁捐贈二手書，今年共募集到2517本圖書，因應疫情元大志工集中書籍消毒滅菌，守護孩童的健康。

元大文教基金會希望透過閱讀豐富生命，因此疫情期間，募書活動並不中斷，透過辦理「FUN心悅讀故事列車」，6年來共募得8758本圖書，都將捐贈給公益團體。

本次有33名元大志工參與書籍清消與整理，部分志工攜帶家眷一同幫忙，連續兩年擔任志工的同仁表示，這是很有意義的活動，「我特別帶家裡小朋友來整理書籍，讓他體會助人的快樂，並珍惜自己擁有的幸福！」

「希望你會喜歡這本恐龍繪本，好好享受吧」、「開卷有益，孩子們要養成閱讀習慣，充實自己的人生」，這些是元大同仁在活動專屬書籤上寫下的祝福小語，這樣的貼心服務獲得元大同仁熱情支持，他們紛紛寫下祝福的話，希望收到書的人能夠感受元大的用心，活動專屬書籤也為募書活動帶來更多的溫暖。