港星張智霖、袁詠儀（靚靚）是演藝圈著名的模範夫妻檔，今年還是小倆口結婚第20週年，夫妻感情恩愛羨煞眾人，而昨（4日）是袁詠儀的50歲生日，張智霖就在微博曬出嬌妻美照為袁詠儀慶生，張智霖嘴甜喊：「美女，生日快樂」。

袁詠儀昨迎接50歲生日，寵妻的張智霖不忘在微博曬出袁詠儀美照，並嘴甜寫下：「美女，生日快樂，祝你繼續貌美如花，我繼續賺錢養家！」張智霖霸氣宣言還釣出袁詠儀貼上2個愛心貼圖，並開心回：「沒問題」，夫妻恩愛羨煞眾人。

在張智霖曬出的照片中，袁詠儀露出淡淡微笑，只見她身穿黑色T恤、黑褲入鏡，穿搭輕鬆又有型，張智霖PO老公視角美照，讓粉絲直呼：「這美麗的愛情」、「你們要一直甜下去」、「靚靚好漂亮」，由於袁詠儀是出了名的買包狂，網友還留言虧張智霖：「買包了嗎」、「老婆生日！獎勵一個愛馬仕」、「好主意 你負責掙錢 她負責買包，夫妻分工明確 不錯」。

張智霖微博全文。（圖／取材自張智霖微博）

其實，演技精湛的袁詠儀不只是香港金像獎影后，天生麗質的她還是選美出身，袁詠儀在1990年以19歲妙齡獲得香港小姐冠軍與最 上鏡小姐獎，袁詠儀的高顏值常被讚是盛世美顏，儘管她已50歲，袁詠儀依舊保養有術，擁有凍齡顏值和姣好身材，絕佳狀態讓人看不出她已半百，說袁詠儀是美魔女一點都不為過。