北韓為了打擊南韓及外國文化，去年12月通過《反動思想文化排斥法》，假如民眾接收以上訊息，恐會面臨多年勞教甚至死刑。不過，最近有臉書粉專版主分享一支北韓女演員洗澡的片段，讚譽各個都沒有整容，引起熱議。

臉書粉專「朝鮮經貿文化情報DPRK」上月31日PO一段北韓電視台播送的部份畫面，主題竟是6個美女在野外洗澡，版主不禁大讚：「朝鮮電視的洗澡影片，洗澡的女演員天生麗質，洗澡的環境無法用化妝掩飾了。」更透露北韓沒有整形文化，只要在路上看到的女生，絕對都是沒醫美過的。畫面中，6個美女在水中嬉笑打鬧，即便沒有脂粉修飾，仍可看出五官端正、樣貌清秀，身材也是相當勻稱，完全不輸南韓的女明星，網友忍不住留言：「溫泉水滑洗凝脂，天生麗質難自棄」、「真的是天然的仙氣，不像南韓的人工匠氣」、「甜美少女.....好想娶回家」、「真的很漂亮又有氣質」、「我也想跟她們一起哈哈哈」、「想去朝鮮了」。

不過，有部分網友的好奇心被勾起，提出疑點：「原來朝鮮可以播放洗澡片」、「有腥煽色劇情不能播，電視臺都是黨營事業，如播腥煽色劇情不是很奇怪嗎？」對此版主回應：「當然可以，洗澡沒有甚麼，露點就不行了。」另名網友繼續追問：「會拍吻戲或不露點的床戲嗎？」版主則解答：「這現在是沒有的。」