水利署第四河川局辦理今年度濁水溪揚塵防制，裸露地改善截至8月底完成295.5公頃。（第四河川局提供／吳敏菁彰化傳真）

每年東北季風吹起，濁水溪、烏溪沿岸塵揚嚴重，水利署第四河川局今年除了對河床裸露地，強化綠覆蓋達295.5公頃，並將利用水力加速河道沖刷帶出深槽區，減少河道內沙洲。彰化縣環保局也提前申請用水，規劃烏溪16條、濁水溪18條洗街路線，涵蓋40處學校。

「呷沙配飯，活得灰頭土臉」九二一大地震後，濁水溪、烏溪等，河床受地層變化影響，濁水溪部份河道又開放砂石開採，大粒徑砂石被運走，留下細粒徑之沙塵，河川揚塵日益嚴重，每每東北風起，河岸沿線就陷入了霧濛濛，附近居民苦不堪言。

今年開挖鳥嘴潭人工湖工程，運載砂石作業正緊鑼密鼓，同樣地面臨裸露地增加，天涼好個秋，民眾卻擔憂，接著要迎接的是糟糕的空氣品質了。

第四河川局表示，濁水溪揚塵防制今年已提前登場，從5月迄今接連完成綠覆蓋工法180公頃、其他覆蓋106.4公頃，防洪林帶2.1公里及河道整理1.68公里，裸露地改善截至8月底已完成295.5公頃，水覆蓋措施亦將進場展開施作攔水土堤，可望在中秋節前完成第一階段布署，後續依衛星圖資，判斷裸露地面積位置，搭配空拍機確認，進行滾動式檢討。

河道兩岸飛沙走石，除了河床缺少植被，乾涸季節，河道上沙洲長大也是主要沙塵製造機，第四河川局指出，將藉由下游出海口河段疏濬工程，搭配外傘頂洲沙源補助工程等相關計畫，利用水力加速河道沖刷帶出深槽區，減少河道內沙洲。

此外，第四河川局也正在研究在水防道路側營造帶狀綠色廊道，正評估擇一特色區段辦理環境美化與植栽綠覆，讓民眾更有感。

彰化縣環保局也表示空氣汙染防制計畫已編列烏溪、濁水溪河川揚塵防制環境清理，今年已延長申請用水期限，避免洗街空窗期，擴大規劃烏溪流域16條街和濁水溪18條街都納入洗街作業路線，並將涵蓋40所學校。