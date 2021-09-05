日本時尚盛會「東京時裝周」於昨（4）日晚間閉幕，本次共有Gioia Pan潘怡良、(A)crypsis、Seivson等3位台灣設計師登場。創立於2014年的台灣品牌(A)crypsis，擅長以豐富元素堆疊出街頭前衛風格，本次與Seivson一起參與東京時裝周，並發布一部以下雨的東京街頭為背景的時裝影片，影片中可見該系列具有一絲陰鬱氣息，雖是春夏系列但服裝色彩卻以黑色、卡其色、灰色等為主。在服裝細節上則可以看到繫於短褲、夾克兩側的繩結、針織背心上的流蘇重複出現，除為服裝增添細節輪廓，也在走動時增添律動感。

Seivson以「MISTERMISS」為題登上東京時裝周。（翻攝自Rakuten Fashion Week TOKYO IG）

Rakuten Fashion Week TOKYO IG

而Seivson以「MISTERMISS」為題推出新系列，利用品牌擅長的拆解重組、內外交錯的設計，為整體造型增添豐富度，顏色選擇上則以黑、白、米等基本色為基礎，其中最有特點的便是將bra top透過不同的剪裁、多片層疊等手法，製造出複雜的層次感，搭配與膚色相近的米色，使其彷彿與皮膚融合一體，其緊身輪廓搭配尼龍材質的軍裝設計，呈現出陽剛氣質，同時緊身的設計則突顯出女性柔和氣質，在剛硬線條增添柔軟、帥氣中帶有淡淡甜美氣息。另外為感謝日本贈送台灣友誼疫苗，也特別安排模特兒身穿印有「THANK YOU JAPAN」字樣T恤，受到日媒矚目。

潘怡良新系列搭配Keely耳環走復古風格。(攝影 陳德政)

超模王思偉穿戴Keely 珍珠耳環，性感與霸氣的結合 (Getmii提供)

而擁有針織女王稱號的Gioia Pan潘怡良，本次由伊林娛樂旗下的國際超模王思偉帶領下前進東京時裝周，因疫情緣故，本次是於微風南山Atre舉行走秀後，將影片寄至東京時尚周做線上播放的形式完成，並與輕時尚飾品品牌「Keely」，重新來詮釋70-80年代的摩登時尚，在飾品上為能在復古爆炸頭造型也能被看見，故選擇利用鏡面、也增加漆藝色彩，部分視覺採用天然珍珠，來呈現復古白色，包含70-80年代的視覺代表金色，融入了幾何、極簡風，解構出新的穿搭語言。