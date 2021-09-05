國內今獲得COVAX分配41萬劑AZ疫苗，加上波蘭贈送的40萬劑，又有約80萬劑AZ疫苗可打，對於打完AZ後多久會出現發燒等副作用，再度在PTT引起熱烈討論，有網友驚呼，沒想到鄉民說得這麼準，果然時間一到就進入「人生搖滾區」，頭痛炸裂。

一天來兩批AZ！波蘭捐40萬劑、自購41萬劑今抵台 施打時程及用途曝光

中央流行疫情指揮中心今(5)日表示，COVAX分配的第三批AZ疫苗41萬劑今下午運抵桃園國際機場，此外，波蘭捐贈的40萬劑AZ疫苗，今上午也順利抵達，至於會如何分配？指揮中心指揮官陳時中表示，確定納入第八輪公費疫苗接種，將優先提供給第二劑施打。

接連2批AZ抵台，AZ副作用也再度備受關注，一名剛打完AZ疫苗的網友昨(4)日在《PTT》表示，打完疫苗的前12小時還得意洋洋覺得沒事，並狂打電動，沒想到第12小時、剛好凌晨3點時想去床上躺，才發現不得了，開始進入「人生搖滾區」，整晚睡不著，驚呼「鄉民也太準了吧！真的是12小時」。

原PO指出，打完疫苗30小時，還是感到全身痠痛、發燒到38度、頭痛炸裂、沒胃口，他累積已經吃了4顆止痛藥，結果症狀還是一樣，沒想到AZ第一劑這麼猛，詢問大家該如何處置？

貼文一出引起熱議，網友紛紛回應「我也是12小時開始，超準時的」、「全身酸痛、頭痛、發燒，症狀斷斷續續」、「我也是很準時12小開始燒！！8小時體溫上升」、「真的是12小時，好冷」、「8-12小時，後勁就是在你放鬆想休息的時候來」。

不少網友都說，12小時時間一到就開始出現不適，也有些人是打完8小時就開始發燒，但症狀到12小時候最明顯，副作用幾乎都是發燒、頭痛、全身肌肉或關節疼痛；還有網友嚇到忍不住問「這麼準時？我快12小時了…抖」。