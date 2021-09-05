台東水中運動訓練協會在台東縣東河鄉新蘭漁港淨海、淨灘，協會成員嚴先生（右）呼籲釣客將垃圾隨手帶走。（蔡旻妤攝）

台東水中運動訓練協會在台東縣東河鄉新蘭漁港淨海、淨灘，年僅5歲的棋棋說，請大家不要亂丟垃圾。（蔡旻妤攝）

台東楊姓民眾也在綠島鄉發現1隻以廢棄水管為家的短腕陸寄居蟹。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

台東水中運動訓練協會在台東縣東河鄉新蘭漁港淨海、淨灘，活動共清出了302.49公斤的垃圾，此外，潛水員下水時撿拾海底垃圾時，不但清出船錨、輪胎，還發現寄居蟹受困在廢棄的寶特瓶中，呼籲民眾勿圖一時方便而將垃圾隨意丟棄。

工作人員從海面上撈起許多寶特瓶、塑膠袋，在岸邊的人看了直搖頭。水中運動訓練協會成員嚴先生表示，由於漁港沙灘面積不大，可直接撿拾垃圾的範圍不多，但卻因此發現堤防上釣客留下的大量垃圾，他強調，真心希望釣客留下的垃圾可以隨手帶走，否則一經風吹雨打，這些垃圾就會掉入海中。

活動中有許多家長帶著小朋友身體力行，一起愛護海洋；與爸媽一同參與活動，第3次參與淨灘、年僅5歲的棋棋說，「不要亂丟垃圾，海洋會變髒，地球也會生病的」。

海洋中甚至出現輪胎、船錨等許多大型廢棄物，經由工作人員協力清出；此外，人員也在廢棄寶特瓶中發現寄居蟹受困在內，民眾趕緊將牠救出來，放生回到沙灘。而台東楊姓民眾也在綠島鄉發現1隻以廢棄水管為家的寄居蟹；由於海邊人工垃圾數量太多，不少寄居蟹都陷入無殼可背的窘境，改背起垃圾塑膠殼。

據了解，活動共清出了302.49公斤的垃圾，包括淨海的123.1公斤，以及淨灘的179.39公斤，成果相當豐碩。此外，台東縣蘭嶼鄉日前淨海活動甚至發現海底有1輛機車，民眾直呼太扯。

水中運動訓練協會呼籲民眾，海洋不但是遊憩地、也是人類的冰箱，不要因為一時的方便，將垃圾隨意亂丟棄，將會危害到海洋生物的生存環境。