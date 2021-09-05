超商集點多元佈局，7-11為打造宅家自煮儀式感，將自9月8日起推出「德國精品WOLL粉戀食光集點送」，跳脫傳統廚具黑白色風格，以櫻花粉及薄荷綠為主調，推出少女心十足的夢幻粉嫩家電廚具。此外，也首次與知名插畫家不二馬創作的「我不是胖虎」合作集點商品；另還有OPEN小將萌趣膳魔師食物罐，及攜手戶外品牌「墾趣」推出國際品牌用品，打造戶外運動萌時尚。

7-11全店集點活動9月8日開跑，推出「20公分木柄不沾煎鍋」輕巧鋁鍋，煎炒燉煮可一鍋到底直接上桌；「小烤盅」適合烘烤料理如焗烤、布丁、蒸蛋或甜點，也可盛放湯品醬料；「櫸木鍋鏟木匙」握感舒適輕巧，適用各式鍋具；還有「觸控式電磁爐」、「雙槽烤麵包機」等。9月22日起則推出口碑超夯的「觸控式智能氣炸鍋」打造宅家自煮時尚感。

7-11於9月8日起與插畫家不二馬大叔創作的「我不是胖虎」合作，推出集點周邊。（7-11提供）

而首次與知名插畫家不二馬大叔創作的「我不是胖虎」合作，將呆萌厭世的胖虎，化身可愛實用周邊，包括「PU長方鏡」、「兩用帆布袋」、「大滑鼠墊」等，吸引鐵粉全套收集。