殲-16機。空軍提供

空軍發布共機動態，共軍共軍1架運8反潛機、10架殲-16機、4架轟-6機及4架蘇愷-30機，上午進我西南防空識別（ADIZ）區，空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。

今侵擾共有4種機型，包括1型慢速機，2型戰機及1型戰轟機。

另今年6月15日，則有28架共機侵擾西南防空識別區(ADIZ)，是去年9月國防部開始公布共機動態以來，架次最多的1天。今天並不是最多。