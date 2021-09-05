今19架共機侵擾我西南空域 17:332021/09/05 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 共機進我西南空域示意圖。空軍提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 殲-16機。空軍提供 空軍發布共機動態，共軍共軍1架運8反潛機、10架殲-16機、4架轟-6機及4架蘇愷-30機，上午進我西南防空識別（ADIZ）區，空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。 今侵擾共有4種機型，包括1型慢速機，2型戰機及1型戰轟機。 另今年6月15日，則有28架共機侵擾西南防空識別區(ADIZ)，是去年9月國防部開始公布共機動態以來，架次最多的1天。今天並不是最多。 國民妹妹IU外套滑落洩香肩 雪白嫩肌仙氣逼人 全家小小兵集點 超萌泡泡機收服小孩 #侵擾 #空軍 #共機動態 #共軍 #ADIZ 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 本土增2例新北夫妻確診 匡列50人居家隔離 13:312021/09/05 生活 赴新竹機師病毒量增 研判近期在澳洲感染 04:102021/09/05 焦點要聞 蘇貞昌拍板 嘉義科學園區落腳太保農場 12:032021/09/05 政治 911恐攻20周年 拜登將造訪3處事件發生地 08:432021/09/05 國際 台中22稽查員擁無人機證 汙染難逃 04:102021/09/05 地方新聞 波蘭贈40萬劑AZ 最快今抵台 04:102021/09/05 生活新聞 電力大改革 向科技大廠買保險 04:102021/09/05 財經焦點 雲林空拍攝影大賽金選上帝視角美 04:102021/09/05 《旺來報》 和泰大金護醫護 再捐空氣清淨機 04:102021/09/05 時尚消費 國籍航空機師再爆染疫 醫提1關鍵估蔓延機率 09:092021/09/05 生活 調查局筆錄資料遭竊 南機站：不影響後續調查 14:252021/09/05 社會 政治熱門新聞 國軍士官比士兵多一倍！比例不合理 有失衡之慮 - 政治 柯P私下聊天時這樣形容陳時中 吳子嘉氣昏 - 政治 林環牆追論文門 再拿出文件要求考選部、蔡英文公開回答3問題 - 政治 被嗆兩岸論述在台灣沒人支持 張亞中回應了 - 政治 五倍券可望國慶前發放？ 數位、紙本券QA一次看 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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