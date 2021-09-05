台北市一名陳姓男子去年遇到一名熱褲辣妹在等公車，竟忍不住手癢，先是出言要辣妹「小心色狼」，下秒隨即出手偷滑過她的臀部，嚇得辣妹報警處理。台北地院審後，依性騷擾防治法判3月徒刑，得易科罰金9萬元。

判決書指出，陳男2020年12月間在上班時，被一名穿著熱褲的辣妹煞到，便一路跟隨至公車候車站，陳男不停向辣妹搭話，「穿這樣（指短褲）不會冷嗎？」、「小心色狼」等語，語畢陳男就快速伸出手摸了辣妹的屁股一下，案經被害人報警提告，由台北地檢署偵結起訴。

辣妹於警詢時指稱，陳男在公車站先問她「這樣穿不冷嗎？」然後說這附近色狼很多，要她小心一點，但說話過程中陳男不停靠近她的身後，她覺得有些奇怪便閃躲，陳男見狀則回覆，「我不是那個意思啦」、「妳小心色狼」，接著陳男就伸手摸她的屁股。

對此，陳男則坦承有在公車站觸摸該女的屁股，但辯稱，是因為該地點有色狼出沒，而該女當時所著褲子很短，是為了提醒她小心色狼，而自身講話習慣帶動作，且兩人當時沒保持安全距離，才會在示範色狼動作時不小心觸摸到該女的臀部，當下有立刻說對不起，絕無性騷擾意圖。

台北地院法官指出，陳男身高180公分，女方則153公分，而陳男曾自述，需要稍微彎曲膝蓋才能碰到該女的臀部，顯見陳男在自然站立時，並無法伸手即觸及女方的屁股，斷定其伸手碰屁股為故意的行為，縱使要提醒該女小心色狼，亦無需貼近親身示範，因此不採信陳男說詞。依性騷擾防治法第25條第1項之性騷擾罪，處有期徒刑3月，得易科罰金，以新台幣1000元折算一日。