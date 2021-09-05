尋求連任國民黨主席的江啟臣到台中參加青年黨員對談。（陳淑芬攝）

尋求連任國民黨主席的江啟臣昨天在電視辯論重申不會參選2024年總統，要成為「造王者」遭對手朱立倫批評。他今天在台中市回應表示，不管是「造王者」或「助王者」，國民黨最需要的是建立公平公正、黨員參與的初選機制，找會贏的人，確保2024年全黨團結一致贏回執政、國會過半。

江啟臣昨天在國民黨主席選舉電視辯論時，重申他不會參選2024年總統，要成為一個「造王者」；對手朱立倫意有所指反嗆，沒有人可以自稱「造王者」，「強的國民黨才是造王者，弱的國民黨變成害王者」。江啟臣今天下午到台中參加青年黨員對談，受訪時提出相關回應。

江啟臣表示，國民黨經歷過2016年、2020年等經驗，要記取教訓、不要重蹈覆轍，國民黨需要的是公平公正及黨員參與的初選機制，找到會贏的人，不管是總統大選或黨內初選都一樣，他個人不會參與2024年總統大選，不管是「造王者」或「助王者」，都要確保國民黨能有公平公正、能有效找出會贏的機制，且 2024年全黨團結一致贏回執政、國會過半。

對於兩岸政策，江啟臣表示，兩岸關係涉及層面很廣，但對台灣人民來講，如何確保台海的和平安全及台灣民主自由，是國民黨兩岸論述最重要的出發點，不希望台灣陷入美國與中共的對抗當中，而成為棋子，要避免發生台海陷入兵兇戰危的境界。

江啟臣強調，兩岸需要的是競爭，而不是戰爭；需要的是對話，而不是對戰，國民黨與民進黨執政在兩岸論述最大的差別就是民進黨是選邊站；國民黨是選價值。所謂的「價值」就是自由民主、和平安全，選邊站會讓台灣陷入風險，要確保台灣的民主安全應該要避免捲入大國紛爭，有效的處理對美及大陸的關係，恢復對話、建立互信。

江啟臣對於參加青年黨員對談指出，他與青年彼此間沒有距離，希望青年人加入國民黨，不是因為選舉，而是希望他們來改變國民黨，去年是國民黨最低迷的時候，年輕人願意入黨真的不容易，他們正在改變國民黨，而不是國民黨在改變他們，應該要跟他們多交流溝通，讓國民黨更好。