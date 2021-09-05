中信兄弟曾頌恩。（陳怡誠攝）

中信兄弟3日與富邦悍將大戰12局後以2比2握手言和，事實上兄弟在12局曾有大好向對手說再見的機會，總教練林威助在場邊「比手畫腳」要他縮小好球帶但無用，新秀曾頌恩接連追打3顆壞球遭到三振，隔天他到二軍實戰調整，助總表示，這是本來就安排的行程，賽後也有集合大家，跟大家經驗分享。

兄弟在12局首棒打者許基宏就敲出二壘安打攻佔得點圈，下棒陳子豪遭到三振，詹子賢獲故意四壞球保送，陳文杰揮空遭到三振，2出局後兄弟攻佔二、三壘，曾頌恩代打江坤宇，助總在一旁比手畫腳，要他縮小好球帶，沒想到他還是揮空遭到三振。

林威助表示，當下手勢是要打者縮小好球帶沒錯，「那時候跑者在二、三壘，一壘是有空位的，在那個危機時，後面打者也不是4、5棒，投手不會丟太好的球讓他去打，引誘球會比較多。」

結果曾頌恩面對林逸翔3顆偏低的球都還是忍不住揮棒，最後吞下三振，林威助說：「都是挖地瓜的球，如果說有好球空間你去出棒當然完全沒有問題，只能說太急了，有一點沒辦法了解現況是怎樣。」

賽後助總也藉此向全隊機會教育，「賽後有集合跟大家說，不是只有針對他，因為那種狀況，之後的選手也要冷靜下來去考量場上狀況，這是一個經驗，藉此分享讓大家聽一下。」

吞K後隔天曾頌恩在二軍出賽，林威助表示，這是原本就安排好的行程，並非是因為前役打擊結果的關係，「他最近打得滿掙扎的，守備也有需要加強，有幾次守一壘都有失誤情況，所以本來就有安排他去二軍實戰。」