受到新冠肺炎疫情影響，印尼度假勝地峇里島遊客銳減，這使得桑格猴林(Sangeh Monkey Forest)的野生猴子開始餓肚子。原本遊客會拿香蕉、花生招待這些猴子，但是如今這個食物來源不再，使得猴子主動闖進村民家裡打劫找東西吃。

美聯社報導，桑格猴林當地灰色長尾獼猴是當地一景，在以往算是溫馴，不會主動搶人東西，但是現在情況完全不同，牠們會主動從森林保護區出擊，跑到當地村落，到房舍屋頂張望，等待合適的時間搶奪零食。

吃香蕉的峇里島灰長尾獼猴。(圖/美聯社)

目前猴子仍是零星的出擊，情況不算太嚴重，如果持續升級，可能變成全面猴子襲擊，因此居民們主動獻上一些水果、花生，試圖安撫這些靈長類動物。

村民薩斯卡拉·古斯圖·阿利特(Saskara Gustu Alit)說：「我們擔心飢餓的猴子會變得野蠻兇殘，下手不知輕重，會造成更大的破壞。」

桑格猴林大約有 600隻獼猴生活在森林保護​​區中，從高大的肉荳蔻樹上盪來蕩去，在著名的 Pura Bukit Sari印度教寺廟周圍穿梭，在印度教，猴子被認為是有靈性的。

Monkey business: Balinese primates raid houses

疫情爆發之前，旅遊業是峇里島400萬居民的主要收入來源，每年接待超過 500 萬外國遊客。該島也是印尼少數以印度教為主的地方。桑格猴林的猴子很受當地居民和國際遊客的歡迎，通常每月有大約 6000 名遊客來看牠們。但隨著去年大流行的蔓延造成國際旅客急劇減少，旅遊人數下降到了每月大約500 人。

更糟的是，自7月份起，印尼政府禁止所有外國遊客進入該島，遊客人數直降到0。

這不僅意味著沒有人為猴子帶來額外的食物，保護區還完完失去了門票收入、導覽收入與其他觀光收入，而且為牠們購買食物的錢也已經不多了。

村民的捐款只能緩解一時，但他們自己也有經濟壓力。

當地觀光業主Made Mohon說：「這場曠日持久的疫情超出了我們的預期，猴子的食物已經成為一個問題。」

「平均算下來，猴子每天要吃200 公斤木薯，和10 公斤香蕉，食品成本每天 60 美元。這在以往不是壓力，但如今就不同了。」

這些獼猴長期與人類互動，要牠們再去森林裡自行覓食，變得相當困難。

這些猴子很調皮，牠們經常漫步到村子裡，坐在屋頂上，偶爾拆下瓷磚並將它們扔到地上。通常情況下，猴子整天都在與遊客互動——偷太陽鏡和水瓶，拉扯衣服，跳到肩膀上。牠們不僅僅是餓了，還很無聊。

「這就是為什麼我敦促這裡的村民到森林裡與猴子玩耍並為它們提供食物，以免它們變得狂野。」